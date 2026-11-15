На Тайване 28 ноября одновременно с местными выборами состоится референдум о прекращении политики «безъядерной родины» и использовании атомной энергии для оживления экономики. Накануне голосования Центральная избирательная комиссия проводит пять телевизионных форумов, посвященных вопросу референдума, сообщает Taipei Times.

Аргументы сторонников атомной энергетики

На втором форуме ассоциированный научный сотрудник Центра зеленой экономики Института экономических исследований Чжунхуа Чэнь Чжуншун заявил, что Тайвань стал слишком зависим от природного газа, поскольку развитие возобновляемой энергетики не оправдало ожиданий. По его словам, стране не хватает не целей или технологий, а времени.

Чэнь считает, что центры обработки данных для искусственного интеллекта и заводы по производству передовых чипов строятся быстрее, чем крупная энергетическая инфраструктура. Ссылаясь на оценки ядерной отрасли, он сказал, что реакторы можно перезапустить в срок от 18 месяцев до трех лет. По его мнению, это поможет обеспечить надежное, доступное и низкоуглеродное электроснабжение, пока Тайвань будет наращивать мощности возобновляемой генерации.

Он также заявил, что восстановление работы АЭС №2 и №3 могло бы диверсифицировать энергобаланс и снизить зависимость острова от поставок сжиженного природного газа.

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Позиция правительства

Заместитель министра экономики Лай Цзяньсин, выступивший против предложения, заявил, что экономика и экспорт Тайваня росли даже по мере снижения доли атомной энергетики в производстве электроэнергии. «Атомная энергетика не является универсальным лекарством для экономики», — сказал он, сославшись на модернизацию промышленности и сильные производственные цепочки Тайваня.

Лай отметил, что правительство не исключает возможности использования ядерной энергетики. Государственная Taiwan Power Co уже оценивает, могут ли существующие станции безопасно возобновить работу в соответствии с измененным законодательством. В частности, проверяется возможное ухудшение состояния оборудования из-за длительного воздействия радиации или коррозии.

По его словам, референдум не может заменить обязательные по закону проверки и научное подтверждение конструкционной безопасности оборудования. Даже если АЭС №2 и №3 признают безопасными и их перезапуск получит общественную поддержку, их совокупная выработка будет эквивалентна примерно 10% нынешнего производства электроэнергии Тайваня. Отдельно придется решать вопрос захоронения ядерных отходов.

Последний действующий реактор Тайваня на АЭС Мааньшань остановили 17 мая 2025 года. 21 марта президент Лай Циндэ заявил, что Министерство экономики определило: Мааньшань и АЭС №2 в районе Ваньли города Новый Тайбэй соответствуют условиям для начала процедуры перезапуска, а Taiwan Power Co готовит следующие шаги.

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