Na Tajwanie 28 listopada, równocześnie z wyborami lokalnymi, odbędzie się referendum w sprawie zakończenia polityki „ojczyzny wolnej od energii jądrowej” i wykorzystania energii atomowej do ożywienia gospodarki. Przed głosowaniem Centralna Komisja Wyborcza organizuje pięć telewizyjnych forów poświęconych kwestii referendum, informuje Taipei Times.

Argumenty zwolenników energii atomowej

Na drugim forum Chen Chung-shun, starszy pracownik naukowy Centrum Zielonej Gospodarki w Instytucie Badań Gospodarczych Chung-Hua, powiedział, że Tajwan stał się zbyt zależny od gazu ziemnego, ponieważ rozwój energii odnawialnej nie spełnił oczekiwań. Jego zdaniem krajowi nie brakuje celów ani technologii, lecz czasu.

Chen uważa, że centra danych dla sztucznej inteligencji i fabryki produkujące zaawansowane chipy powstają szybciej niż duża infrastruktura energetyczna. Powołując się na szacunki branży jądrowej, powiedział, że reaktory można ponownie uruchomić w okresie od 18 miesięcy do trzech lat. Jego zdaniem pomogłoby to zapewnić niezawodne, przystępne cenowo i niskoemisyjne dostawy energii elektrycznej, podczas gdy Tajwan będzie zwiększał moce odnawialnych źródeł energii.

Stwierdził również, że przywrócenie pracy Elektrowni Jądrowych nr 2 i nr 3 mogłoby zdywersyfikować miks energetyczny i zmniejszyć zależność wyspy od dostaw skroplonego gazu ziemnego.

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Stanowisko rządu

Wiceminister gospodarki Lai Chien-hsin, który wystąpił przeciwko propozycji, powiedział, że gospodarka i eksport Tajwanu rosły, nawet gdy udział energii atomowej w produkcji energii elektrycznej spadał. „Energia atomowa nie jest uniwersalnym lekarstwem dla gospodarki” — powiedział, wskazując na modernizację przemysłu i silne łańcuchy produkcyjne Tajwanu.

Lai zauważył, że rząd nie wyklucza możliwości wykorzystania energii jądrowej. Państwowa spółka Taiwan Power Co już ocenia, czy istniejące elektrownie mogą bezpiecznie wznowić działalność zgodnie ze zmienionymi przepisami. W szczególności sprawdzane jest możliwe pogorszenie stanu urządzeń wskutek długotrwałego oddziaływania promieniowania lub korozji.

Według niego referendum nie może zastąpić wymaganych prawem kontroli i naukowego potwierdzenia bezpieczeństwa konstrukcyjnego urządzeń. Nawet jeśli Elektrownie Jądrowe nr 2 i nr 3 zostaną uznane za bezpieczne, a ich ponowne uruchomienie zyska poparcie społeczne, ich łączna produkcja byłaby równoważna około 10% obecnej produkcji energii elektrycznej na Tajwanie. Osobno należałoby rozwiązać kwestię składowania odpadów jądrowych.

Ostatni działający reaktor na Tajwanie, w Elektrowni Jądrowej Maanshan, został wyłączony 17 maja 2025 roku. 21 marca prezydent Lai Ching-te powiedział, że Ministerstwo Gospodarki ustaliło, iż Maanshan i Elektrownia Jądrowa nr 2 w dzielnicy Wanli miasta Nowe Tajpej spełniają warunki do rozpoczęcia procedury ponownego uruchomienia, a Taiwan Power Co przygotowuje kolejne kroki.

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