台湾拒绝中国演员张凌赫入境——《台北时报》

台湾拒绝中国演员张凌赫入境。张凌赫出演历史爱情剧《Pursuit of Jade》。这一决定引发台湾大陆委员会（MAC）与中国国务院台湾事务办公室（TAO）之间的公开争议，《台北时报》报道。

台湾与中国的立场

中国国务院台湾事务办公室表示，台湾当局应停止“政治操弄和无理限制”，该机构称，这些做法阻碍了台湾海峡两岸之间的文化交流。

大陆委员会回应称，台湾欢迎中国娱乐业人士来访，前提是他们未参与北京针对台湾国家主权的行动。该委员会表示，张凌赫曾在社交媒体发布贬低台湾主权的言论，也曾在海峡论坛发表演讲；MAC称该论坛是北京统战工作的工具。

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MAC表示，该演员也未能向台湾官员就其访问目的作出足够清晰的说明。该机构补充称，中方没有理由指责台湾进行政治操弄。MAC称，中国策划了一起袭击，导致喜剧演员黄一豪受伤、其演出场地受损，并支持抵制电视主持人蔡康永。

北京的历史叙事

此外，一名国家安全专家在政府简报会上警告称，北京纪念光复节和孙中山诞辰160周年，是试图改写历史以论证中国对台湾主张的行为。

该专家评估称，中国近年来试图通过重新解读第二次世界大战历史，为其主张建立法律依据。北京此前对光复节的纪念频率不超过每五年一次，但去年全国人民代表大会常务委员会宣布将该日期定为年度节日。该专家还表示，中华人民共和国正试图将自身纳入发生在1949年共产党国家成立之前的历史事件中。

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