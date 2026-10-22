Тайвань отказал во въезде китайскому актеру Чжан Линхэ, который снимается в историческом романтическом сериале Pursuit of Jade. Решение вызвало публичный спор между тайваньским Советом по делам материкового Китая (MAC) и Управлением по делам Тайваня КНР (TAO), сообщает Taipei Times.

Позиции Тайваня и Китая

В Управлении по делам Тайваня КНР заявили, что тайваньские власти должны прекратить «политические маневры и необоснованные ограничения», которые, по утверждению ведомства, препятствуют культурным обменам между двумя берегами Тайваньского пролива.

В MAC ответили, что Тайвань приветствует визиты китайских представителей индустрии развлечений, если они не причастны к кампании Пекина против национального суверенитета Тайваня. Совет заявил, что Чжан Линхэ публиковал в соцсетях комментарии, унижающие суверенитет Тайваня, а также выступал на Форуме пролива — площадке, которую MAC назвала инструментом работы Пекина с единым фронтом.

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По данным MAC, актер также не предоставил тайваньским чиновникам достаточно четкого объяснения цели своего визита. В ведомстве добавили, что у китайской стороны нет оснований обвинять Тайвань в политических маневрах. MAC заявила, что Китай организовал нападение, в результате которого пострадал комик Хуан Ихао, была повреждена площадка для его выступлений, а также поддержал бойкот телеведущего Кевина Цая.

Исторический нарратив Пекина

Отдельно эксперт по национальной безопасности на правительственном брифинге предупредил, что празднование Пекином Дня ретроцессии и 160-летия со дня рождения Сунь Ятсена является попыткой переписать историю для обоснования китайских претензий на Тайвань.

По оценке эксперта, Китай в последние годы пытается создать правовые основания для своих претензий посредством переосмысления истории Второй мировой войны. Ранее Пекин отмечал День ретроцессии не чаще одного раза в пять лет, однако в прошлом году Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей объявил эту дату ежегодным праздником. Эксперт также заявил, что КНР пытается включать себя в исторические события, произошедшие до основания коммунистического государства в 1949 году.

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