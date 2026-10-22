Tajwan odmówił wjazdu chińskiemu aktorowi Zhang Linghe, który występuje w historycznym serialu romantycznym Pursuit of Jade. Decyzja wywołała publiczny spór między tajwańską Radą ds. Chin Kontynentalnych (MAC) a Biurem ds. Tajwanu ChRL (TAO), informuje Taipei Times.

Stanowiska Tajwanu i Chin

Biuro ds. Tajwanu ChRL oświadczyło, że tajwańskie władze powinny zaprzestać „politycznych manewrów i nieuzasadnionych ograniczeń”, które, według tego urzędu, utrudniają wymianę kulturalną po obu stronach Cieśniny Tajwańskiej.

MAC odpowiedziała, że Tajwan z zadowoleniem przyjmuje wizyty przedstawicieli chińskiej branży rozrywkowej, jeśli nie są oni zaangażowani w kampanię Pekinu przeciwko suwerenności narodowej Tajwanu. Rada oświadczyła, że Zhang Linghe publikował w mediach społecznościowych komentarze umniejszające suwerenność Tajwanu, a także przemawiał na Forum Cieśniny, które MAC nazwała narzędziem pracy zjednoczonego frontu Pekinu.

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Według MAC aktor nie przedstawił również tajwańskim urzędnikom wystarczająco jasnego wyjaśnienia celu swojej wizyty. Urząd dodał, że strona chińska nie ma podstaw, by oskarżać Tajwan o polityczne manewry. MAC stwierdziła, że Chiny zorganizowały atak, w wyniku którego ucierpiał komik Huang Yihao, uszkodzono miejsce jego występu, a także poparły bojkot prezentera telewizyjnego Kevina Tsaia.

Historyczna narracja Pekinu

Osobno ekspert ds. bezpieczeństwa narodowego ostrzegł podczas rządowego briefingu, że obchodzenie przez Pekin Dnia Retrocesji oraz 160. rocznicy urodzin Sun Jat-sena jest próbą przepisania historii w celu uzasadnienia chińskich roszczeń wobec Tajwanu.

Według oceny eksperta Chiny w ostatnich latach próbują stworzyć podstawy prawne dla swoich roszczeń poprzez reinterpretację historii II wojny światowej. Pekin wcześniej obchodził Dzień Retrocesji nie częściej niż raz na pięć lat, jednak w ubiegłym roku Stały Komitet Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych ogłosił tę datę corocznym świętem. Ekspert oświadczył również, że ChRL próbuje wpisywać siebie w wydarzenia historyczne, które miały miejsce przed utworzeniem państwa komunistycznego w 1949 roku.

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