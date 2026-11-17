在英国伦敦，21岁的阿里翁·库尔塔伊承认于2022年入侵 Rockstar Games 的系统，并公布了《侠盗猎车手6》的早期视频。他还承认了自己在青少年时期作为黑客组织 Lapsus$ 成员犯下的其他罪行，包括对 Uber 的攻击，Engadget 报道。

入侵 Rockstar Games

库尔塔伊在另一起案件中获保释期间攻击了 Rockstar，该案件涉及包括入侵 Nvidia 在内的事项。据该媒体报道，他使用一台连接到酒店房间电视上的 Amazon Fire TV Stick 发起了网络钓鱼攻击。当时，由于受到其他黑客的威胁，他正受到警方保护。

由于这次入侵，库尔塔伊获得了数十段视频，其中包含近一小时尚未完成的《侠盗猎车手6》游戏画面。在勒索开发商未果后，他公布了这些视频以及部分源代码。

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此前裁定和判决

2023年，医生因严重自闭症认定库尔塔伊无法参与庭审。在陪审团认定他实施了这些犯罪后，法院裁定对他进行无限期住院治疗。今年1月，在得出他可以受审的结论后，他被转移到普通监狱。

对库尔塔伊的判决将于稍后宣布。Rockstar 曾表示，从2022年的攻击中恢复使公司花费了500万美元以及员工数千小时的工作时间。泄露内容还显示，《侠盗猎车手6》的可玩角色之一将是一名女性——露西亚，她是该系列首位完整的女性主角。

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