W Londynie w Wielkiej Brytanii 21-letni Arion Kurtaj przyznał się do włamania do systemów Rockstar Games w 2022 roku oraz opublikowania wczesnych nagrań z gry Grand Theft Auto 6. Przyznał się również do innych przestępstw popełnionych w wieku nastoletnim jako członek grupy hakerskiej Lapsus$, w tym do ataku na Uber, informuje Engadget.

Włamanie do Rockstar Games

Kurtaj zaatakował Rockstar, przebywając na wolności za kaucją w innej sprawie dotyczącej między innymi włamania do Nvidii. Według publikacji przeprowadził atak phishingowy za pomocą Amazon Fire TV Stick, który podłączył do telewizora w pokoju hotelowym. W tym czasie znajdował się pod ochroną policji z powodu gróźb ze strony innych hakerów.

W wyniku włamania Kurtaj uzyskał dziesiątki nagrań zawierających prawie godzinę niedokończonej rozgrywki GTA 6. Po nieudanych próbach szantażowania twórcy opublikował nagrania, a także część kodu źródłowego.

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Wcześniejsze orzeczenie i wyrok

W 2023 roku lekarze uznali Kurtaja za niezdolnego do udziału w postępowaniu sądowym z powodu ostrego autyzmu. Po tym, jak ława przysięgłych ustaliła, że popełnił przestępstwa, sąd zarządził jego bezterminową hospitalizację. W styczniu został przeniesiony do zwykłego więzienia po stwierdzeniu, że może stanąć przed sądem.

Wyrok wobec Kurtaja zostanie ogłoszony później. Rockstar oświadczył, że odbudowa po ataku z 2022 roku kosztowała firmę 5 mln dolarów i tysiące godzin pracy pracowników. Wyciek pokazał również, że jedną z dostępnych do gry postaci w GTA 6 będzie kobieta — Lucia, pierwsza w pełni rozwinięta żeńska protagonistka serii.

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