В Лондоне, Великобритания, 21-летний Арион Куртадж признал вину во взломе систем Rockstar Games в 2022 году и публикации ранних видео из игры Grand Theft Auto 6. Он также признал другие преступления, совершённые в подростковом возрасте как участник хакерской группы Lapsus$, включая атаку на Uber, сообщает Engadget.

Взлом Rockstar Games

Куртадж атаковал Rockstar, находясь под залогом по другому делу, касавшемуся, среди прочего, взлома Nvidia. По данным издания, он осуществил фишинговую атаку с помощью Amazon Fire TV Stick, который подключил к телевизору в гостиничном номере. В то время он находился под защитой полиции из-за угроз со стороны других хакеров.

В результате взлома Куртадж получил десятки роликов с почти часом незавершённого игрового процесса GTA 6. После неудачных попыток шантажировать разработчика он опубликовал видео, а также часть исходного кода.

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Предыдущее решение и приговор

В 2023 году врачи признали Куртаджа неспособным участвовать в судебном разбирательстве из-за острого аутизма. После того как присяжные установили, что он совершил преступления, суд назначил ему бессрочную госпитализацию. В январе его перевели в обычную тюрьму после заключения о том, что он может предстать перед судом.

Приговор Куртаджу объявят позже. Rockstar заявляла, что восстановление после атаки 2022 года обошлось компании в 5 млн долларов и тысячи часов работы сотрудников. Утечка также показала, что одним из доступных для игры персонажей GTA 6 будет женщина — Люсия, первая полноценная женская протагонистка серии.

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