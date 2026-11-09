巴基斯坦拉合尔莫桑区坦普尔路上的历史悠久谒师所——切温·帕特沙希·斯里·古鲁·哈戈宾德·萨希布谒师所——在修复完成后重新开放。这座圣地自1947年英属印度分治以来一直关闭。时隔79年的重开仪式由流散者信托财产委员会、巴基斯坦锡克教谒师所管理委员会和旁遮普省政府共同举行，《黎明报》报道。

锡克教社区代表、旁遮普省少数族群事务部长兼巴基斯坦锡克教谒师所管理委员会主席萨达尔·拉梅什·辛格·阿罗拉，以及流散者信托财产委员会官员参加了该活动。

圣地历史

这座谒师所与古鲁·哈戈宾德·萨希布在拉合尔的逗留有关。他是锡克教十位古鲁中的第六位，生于1595年，卒于1644年。根据锡克教历史传说，应当地社区邀请，他在莫桑其追随者巴伊·吉万的家中住了三天。此后，房主将自己的住宅改建为谒师所。

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这座圣地还与巴伊·比迪·昌德有关。传说称，他在两次前往拉合尔取回迪尔巴格和古尔巴格两匹马时曾在此停留。当时的拉合尔莫卧儿总督从一名原本打算将这两匹马赠予古鲁·哈戈宾德·萨希布的追随者手中没收了它们。

修复与后续工作

1915年，当地锡克教社区扩建了谒师所的大厅；1921年，社区接管了其管理工作，并成立了地方委员会。旧建筑于1926年在萨达尔·梅哈尔·辛格的努力下建成。次年，这座圣地的管理权移交给了希罗马尼谒师所管理委员会。同时，报道指出，最初的建筑是在马哈拉贾·兰吉特·辛格时期修建的。

部长拉梅什·辛格·阿罗拉表示，修复后的谒师所现已向锡克教社区开放，可供举行礼拜。据他介绍，巴基斯坦目前正在修缮50多座谒师所，以保护锡克教宗教遗产并改善朝圣者的条件。流散者信托财产委员会秘书纳西尔·穆什塔克表示，圣地部门也将继续修复历史悠久的谒师所和寺庙。

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