У Лахорі після 79 років відкрили історичну сикхську гурдвару — Dawn

У Лахорі, Пакистан, після завершення реставрації відкрили історичну гурдвару Чхевін Патшахі Шрі Гуру Харгобінд Сахіб на Темпл-роуд у районі Мозанг. Святиня була закрита від часу поділу Британської Індії 1947 року. Церемонію з нагоди відкриття через 79 років спільно провели Рада з управління майном переселенців, Пакистанський комітет управління сикхськими гурдварами та уряд провінції Пенджаб, повідомляє Dawn.

У заході взяли участь представники сикхської громади, міністр у справах меншин Пенджабу та президент Пакистанського комітету управління сикхськими гурдварами Сардар Рамеш Сінгх Арора, а також посадовці Ради з управління майном переселенців.

Історія святині

Гурдвара пов’язана з перебуванням у Лахорі Гуру Харгобінда Сахіба — шостого з десяти гуру сикхізму, який жив у 1595–1644 роках. Згідно із сикхськими історичними переказами, він на запрошення місцевої громади провів три дні в будинку свого послідовника Бхаї Джівана в Мозангу. Після цього господар перетворив свій дім на гурдвару.

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Святиню також пов’язують із Бхаї Бідхі Чандом, який, за переказами, зупинявся там під час двох поїздок до Лахора, коли повертав коней Ділбагх і Гулбагх. Їх вилучив тодішній могольський губернатор Лахора у послідовника, який мав намір подарувати тварин Гуру Харгобінду Сахібу.

Реставрація та подальші роботи

У 1915 році місцева сикхська громада розширила зал гурдвари, а в 1921 році перебрала її управління та створила місцевий комітет. Стару будівлю звели 1926 року завдяки зусиллям Сардара Мехара Сінгха. Наступного року управління святинею перейшло до Широмані гурдвара парбандхак комітету. Водночас у матеріалі зазначено, що первісну споруду збудували за часів магараджі Ранджита Сінгха.

Міністр Рамеш Сінгх Арора заявив, що відреставрована гурдвара тепер відкрита для богослужінь сикхської громади. За його словами, в Пакистані нині ремонтують понад 50 гурдвар, щоб зберегти сикхську релігійну спадщину та покращити умови для паломників. Секретар Ради з управління майном переселенців Насір Муштак повідомив, що департамент святинь також продовжить відновлювати історичні гурдвари й храми.

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