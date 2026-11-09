W Lahaurze w Pakistanie po zakończeniu restauracji otwarto historyczną gurdwarę Chhevin Patshahi Sri Guru Hargobind Sahib przy Temple Road w dzielnicy Mozang. Sanktuarium było zamknięte od czasu podziału Indii Brytyjskich w 1947 roku. Uroczystość otwarcia po 79 latach wspólnie zorganizowały Rada Zarządzania Mieniem Przesiedleńców, Pakistański Komitet Zarządzania Sikhijskimi Gurdwarami oraz rząd prowincji Pendżab, informuje Dawn.

W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele społeczności sikhijskiej, minister ds. mniejszości Pendżabu i przewodniczący Pakistańskiego Komitetu Zarządzania Sikhijskimi Gurdwarami Sardar Ramesh Singh Arora, a także urzędnicy Rady Zarządzania Mieniem Przesiedleńców.

Historia sanktuarium

Gurdwara jest związana z pobytem w Lahaurze Guru Hargobinda Sahiba — szóstego z dziesięciu guru sikhizmu, który żył w latach 1595–1644. Zgodnie z sikhijskimi przekazami historycznymi, na zaproszenie lokalnej społeczności spędził on trzy dni w domu swojego wyznawcy Bhaia Jiwana w Mozangu. Następnie gospodarz przekształcił swój dom w gurdwarę.

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Sanktuarium wiązane jest także z Bhai Bidhi Chandem, który według przekazów zatrzymywał się tam podczas dwóch podróży do Lahauru, gdy odzyskiwał konie Dilbagh i Gulbagh. Zostały one skonfiskowane przez ówczesnego mogolskiego gubernatora Lahauru wyznawcy, który zamierzał podarować zwierzęta Guru Hargobindowi Sahibowi.

Restauracja i dalsze prace

W 1915 roku lokalna społeczność sikhijska rozbudowała salę gurdwary, a w 1921 roku przejęła jej zarządzanie i utworzyła lokalny komitet. Stary budynek wzniesiono w 1926 roku dzięki staraniom Sardara Mehara Singha. W następnym roku zarządzanie sanktuarium przeszło na Shiromani Gurdwara Parbandhak Committee. Jednocześnie w materiale zaznaczono, że pierwotną budowlę wzniesiono za panowania maharadży Ranjita Singha.

Minister Ramesh Singh Arora oświadczył, że odrestaurowana gurdwara jest teraz otwarta dla nabożeństw społeczności sikhijskiej. Jak powiedział, w Pakistanie remontowanych jest obecnie ponad 50 gurdwar, aby zachować sikhijskie dziedzictwo religijne i poprawić warunki dla pielgrzymów. Sekretarz Rady Zarządzania Mieniem Przesiedleńców Nasir Mushtaq poinformował, że departament sanktuariów będzie również kontynuował odnawianie historycznych gurdwar i świątyń.

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