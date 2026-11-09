В Лахоре, Пакистан, после завершения реставрации открыли историческую гурдвару Чхевин Патшахи Шри Гуру Харгобинд Сахиб на Темпл-роуд в районе Мозанг. Святыня была закрыта со времени раздела Британской Индии в 1947 году. Церемонию открытия спустя 79 лет совместно провели Совет по управлению имуществом переселенцев, Пакистанский комитет управления сикхскими гурдварами и правительство провинции Пенджаб, сообщает Dawn.

В мероприятии приняли участие представители сикхской общины, министр по делам меньшинств Пенджаба и президент Пакистанского комитета управления сикхскими гурдварами Сардар Рамеш Сингх Арора, а также должностные лица Совета по управлению имуществом переселенцев.

История святыни

Гурдвара связана с пребыванием в Лахоре Гуру Харгобинда Сахиба — шестого из десяти гуру сикхизма, жившего в 1595–1644 годах. Согласно сикхским историческим преданиям, по приглашению местной общины он провел три дня в доме своего последователя Бхаи Дживана в Мозанге. После этого хозяин превратил свой дом в гурдвару.

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Святыня также связана с Бхаи Бидхи Чандом, который, согласно преданиям, останавливался там во время двух поездок в Лахор, когда возвращал лошадей Дилбагх и Гулбагх. Их изъял тогдашний могольский губернатор Лахора у последователя, намеревавшегося подарить животных Гуру Харгобинду Сахибу.

Реставрация и дальнейшие работы

В 1915 году местная сикхская община расширила зал гурдвары, а в 1921 году взяла на себя ее управление и создала местный комитет. Старое здание было построено в 1926 году благодаря усилиям Сардара Мехара Сингха. В следующем году управление святыней перешло к Широмани гурдвара парбандхак комитету. В то же время в материале отмечается, что первоначальное сооружение было построено во времена махараджи Ранджита Сингха.

Министр Рамеш Сингх Арора заявил, что отреставрированная гурдвара теперь открыта для богослужений сикхской общины. По его словам, в Пакистане сейчас ремонтируют более 50 гурдвар, чтобы сохранить сикхское религиозное наследие и улучшить условия для паломников. Секретарь Совета по управлению имуществом переселенцев Насир Муштак сообщил, что департамент святынь также продолжит восстанавливать исторические гурдвары и храмы.

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