拉合尔小时AQI达到647，位居全球榜首——Dawn

11月9日，巴基斯坦拉合尔的空气质量指数（AQI）达到危险水平：该市位居全球污染最严重大型城市排行榜首位。据《黎明报》报道，IQAir排名显示的数值为590，而该平台同期的历史小时数据则显示AQI为647。

排名中遥遥领先

在IQAir于11月9日09:00至10:00期间的全球排名中，拉合尔领先于AQI为177的乌兰巴托、数值为174的德里、173的加尔各答和170的萨拉热窝。这座巴基斯坦城市的污染水平比排名第二的城市高出三倍以上。

拉合尔的个别监测站也记录到最差数值。阿拉马·伊克巴尔镇的AQI为1033，CERP Office地区为864，布尔基路帕拉贡为748。小时图表显示，污染水平在早晨和深夜急剧上升。

巴基斯坦旁遮普省其他城市也记录到危险的空气质量：拉伊温德的AQI为688，木尔坦为655，费萨拉巴德为600。在另一份巴基斯坦全国排名更新中，拉合尔的数值为639。

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雾霾的可能因素

旁遮普政府此前一天警告称，印度旁遮普邦排灯节后的烟花烟雾、焚烧农作物残余物以及东风可能使情况恶化。当局报告指出，烟雾可能在五至13小时内到达拉合尔及邻近地区。同时，要确定跨境污染所占份额，需要基于测量结果进行评估。

Hamari Hawa根据NASA VIIRS数据进行的卫星分析显示，在10月1日至29日期间，巴基斯坦旁遮普省记录到13,241次火点探测，而印度旁遮普邦为3,158次。分析显示，巴基斯坦旁遮普省92%的探测点位于农田。这类卫星数据表明存在火灾活动，并非对秸秆焚烧个案的逐一确认。

旁遮普省环境保护局报告称，该省发生了679起农业火灾，其中650起已被扑灭。为打击秸秆焚烧，该部门调动了夜间小组、无人机、拖拉机消防水罐和快速反应小组。

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