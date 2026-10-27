尼泊尔努瓦果德和拉苏瓦地区受8月26日博特科西河洪灾影响的居民，正返回被淤泥和废墟掩埋的房屋。人们无力长期支付住房租金，而政府承诺给许多家庭的援助尚未发放，建筑安全检查也仍未完成，《加德满都邮报》报道。

德维加特居民拉姆·库马尔·班达里与七口之家一同回到了比杜尔-5市的自家住宅。洪灾后，这家人在皮帕尔塔尔租住了约一个月，但无力租下整栋房屋。班达里表示，在别人的住所照顾患有精神障碍的母亲也很困难。他说，来自其所在地区的大约15个家庭也重新搬回了受损房屋：一些人住在较高楼层，另一些人则自行清理淤泥。

援助尚未发放

尼泊尔政府决定，在六个月内或直至获得其他住房前，向流离失所家庭每月发放生活援助。最多四人的家庭每月应获得1.5万尼泊尔卢比，每增加一名家庭成员另增加2000卢比。

比杜尔-7区主席兼市政府发言人拉宾德拉·尼泊尔表示，由于资金尚未拨付，该市尚无任何流离失所家庭收到这些款项。国家灾害风险减少和管理局代表拉姆·巴哈杜尔·KS表示，地方当局正在识别、登记和核查援助领取者。

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该局数据显示，政府已拨出3.7亿卢比用于援助，其中1.8486亿卢比分配给地方当局确定的4108户家庭。每户均获得了4.5万卢比的首笔款项。与此同时，该局报告未说明已有多少家庭获得每月租金补偿。

安置前景不明

当局表示，不会允许在洪水高风险地区重建定居点。与此同时，城市发展和建筑部已初步调查2027户家庭，但报告没有列出已接受结构安全评估的房屋数量。

截至10月16日，943名流离失所者住在13个临时安置点。在拉苏瓦，蒂穆雷居民考察了集体安置用地，其中包括哈库定居点，大多数家庭在那里拥有祖传土地。KS表示，努瓦果德和拉苏瓦已确定超过3000块土地用于临时和过渡性住房，但其适宜性仍有待评估，法律程序也尚未完成。

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