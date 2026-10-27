У Непалі люди повертаються до пошкоджених повінню будинків — Kathmandu Post

У Непалі мешканці районів Нувакот і Расува, які постраждали від повені Бхотекоші 26 серпня, повертаються до будинків, засипаних мулом і уламками. Люди не можуть тривалий час оплачувати оренду житла, тоді як обіцяна державою допомога для багатьох сімей ще не надійшла, а перевірки безпечності споруд залишаються незавершеними, повідомляє Kathmandu Post.

Житель Девігхата Рам Кумар Бхандарі повернувся до власного будинку в муніципалітеті Бідура-5 разом із родиною з семи людей. Після повені сім’я близько місяця орендувала житло в Піпалтарі, однак не могла дозволити собі винаймати цілий будинок. За словами Бхандарі, догляд за його матір’ю, яка має психічний розлад, у чужому помешканні також був складним. Він заявив, що приблизно 15 сімей із його району теж знову оселилися у пошкоджених будинках: дехто живе на верхніх поверхах, а дехто самостійно розчищає мул.

Допомога не надійшла

Уряд Непалу ухвалив рішення щомісяця виплачувати переміщеним сім’ям допомогу на проживання протягом шести місяців або до появи іншого житла. Домогосподарства чисельністю до чотирьох людей мають отримувати 15 тисяч непальських рупій на місяць, а за кожного наступного члена сім’ї передбачено ще по 2 тисячі рупій.

Голова округу Бідура-7 і речник муніципалітету Рабіндра Непал повідомив, що жодна переміщена сім’я в муніципалітеті ще не отримала цих виплат, оскільки кошти не переказали. Представник Національного управління зі зниження ризику та ліквідації наслідків стихійних лих Рам Бахадур КС заявив, що місцеві органи влади ідентифікують, реєструють та перевіряють отримувачів допомоги.

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За даними управління, уряд виділив на допомогу 370 млн рупій, із яких 184,86 млн рупій розподілили між 4108 домогосподарствами, визначеними місцевою владою. Кожне з них отримало перший транш у 45 тисяч рупій. Водночас у звіті управління не уточнено, скільки сімей уже одержали щомісячну компенсацію за оренду.

Невизначене переселення

Влада заявляє, що не дозволить відновлювати поселення в зонах високого ризику повеней. Водночас Департамент міського розвитку та будівництва попередньо обстежив 2027 домогосподарств, але звіт не містить даних про кількість будинків, які пройшли оцінку конструктивної безпеки.

Станом на 16 жовтня у 13 пунктах тимчасового розміщення перебували 943 переміщені людини. У Расуві жителі Тімуре оглядали ділянки для спільного переселення, зокрема в поселенні Хайді, де більшість родин має спадкову землю. За словами КС, для тимчасового та перехідного житла в Нувакоті й Расуві визначили понад 3 тисячі земельних ділянок, однак їхню придатність ще мають оцінити, а юридичні процедури не завершені.

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