В Непале жители районов Нувакот и Расува, пострадавших от наводнения на реке Бхотекоши 26 августа, возвращаются в дома, засыпанные илом и обломками. Люди не могут долго оплачивать аренду жилья, тогда как обещанная государством помощь для многих семей еще не поступила, а проверки безопасности строений остаются незавершенными, сообщает Kathmandu Post.

Житель Девигхата Рам Кумар Бхандари вернулся в собственный дом в муниципалитете Бидур-5 вместе с семьей из семи человек. После наводнения семья около месяца арендовала жилье в Пипалтаре, однако не могла позволить себе снимать целый дом. По словам Бхандари, уход за его матерью, страдающей психическим расстройством, также был сложным в чужом жилье. Он заявил, что примерно 15 семей из его района тоже вновь поселились в поврежденных домах: некоторые живут на верхних этажах, а некоторые самостоятельно расчищают ил.

Помощь не поступила

Правительство Непала приняло решение ежемесячно выплачивать перемещенным семьям помощь на проживание в течение шести месяцев или до появления другого жилья. Домохозяйства численностью до четырех человек должны получать 15 тысяч непальских рупий в месяц, а на каждого следующего члена семьи предусмотрено еще по 2 тысячи рупий.

Председатель округа Бидур-7 и представитель муниципалитета Рабиндра Непал сообщил, что ни одна перемещенная семья в муниципалитете еще не получила эти выплаты, поскольку средства не были перечислены. Представитель Национального управления по снижению риска и ликвидации последствий стихийных бедствий Рам Бахадур КС заявил, что местные органы власти выявляют, регистрируют и проверяют получателей помощи.

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По данным управления, правительство выделило на помощь 370 млн рупий, из которых 184,86 млн рупий распределили между 4108 домохозяйствами, определенными местными властями. Каждое из них получило первый транш в размере 45 тысяч рупий. В то же время в отчете управления не уточняется, сколько семей уже получили ежемесячную компенсацию за аренду.

Неопределенное переселение

Власти заявляют, что не позволят восстанавливать поселения в зонах высокого риска наводнений. В то же время Департамент городского развития и строительства предварительно обследовал 2027 домохозяйств, однако отчет не содержит данных о количестве домов, прошедших оценку конструктивной безопасности.

По состоянию на 16 октября в 13 пунктах временного размещения находились 943 перемещенных человека. В Расуве жители Тимуре осматривали участки для коллективного переселения, в том числе в поселении Хаку, где большинство семей имеют наследственную землю. По словам КС, для временного и переходного жилья в Нувакоте и Расуве определили более 3 тысяч земельных участков, однако их пригодность еще предстоит оценить, а юридические процедуры не завершены.

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