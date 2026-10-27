W Nepalu mieszkańcy dystryktów Nuwakot i Rasuwa, poszkodowani przez powódź na rzece Bhotekoshi 26 sierpnia, wracają do domów zasypanych mułem i gruzem. Ludzie nie są w stanie przez długi czas opłacać wynajmu mieszkań, podczas gdy obiecana przez państwo pomoc dla wielu rodzin jeszcze nie dotarła, a kontrole bezpieczeństwa budynków pozostają nieukończone, podaje Kathmandu Post.

Mieszkaniec Devighatu Ram Kumar Bhandari wrócił wraz z siedmioosobową rodziną do własnego domu w gminie Bidur-5. Po powodzi rodzina przez około miesiąc wynajmowała mieszkanie w Pipaltarze, jednak nie było jej stać na wynajęcie całego domu. Jak powiedział Bhandari, opieka nad jego matką, która ma zaburzenia psychiczne, była również trudna w cudzym mieszkaniu. Oświadczył, że około 15 rodzin z jego okolicy także ponownie zamieszkało w uszkodzonych domach: niektórzy mieszkają na wyższych piętrach, a inni samodzielnie usuwają muł.

Pomoc nie dotarła

Rząd Nepalu podjął decyzję o wypłacaniu przesiedlonym rodzinom miesięcznej pomocy na utrzymanie przez sześć miesięcy lub do czasu zapewnienia innego mieszkania. Gospodarstwa domowe liczące do czterech osób mają otrzymywać 15 tys. rupii nepalskich miesięcznie, a na każdego kolejnego członka rodziny przewidziano dodatkowe 2 tys. rupii.

Przewodniczący okręgu Bidur-7 i rzecznik gminy Rabindra Nepal poinformował, że żadna przesiedlona rodzina w gminie nie otrzymała jeszcze tych wypłat, ponieważ środki nie zostały przekazane. Przedstawiciel Narodowego Urzędu ds. Ograniczania Ryzyka Katastrof i Zarządzania Katastrofami Ram Bahadur KS oświadczył, że władze lokalne identyfikują, rejestrują i weryfikują odbiorców pomocy.

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Według urzędu rząd przeznaczył na pomoc 370 mln rupii, z czego 184,86 mln rupii rozdzielono między 4108 gospodarstw domowych wskazanych przez władze lokalne. Każde z nich otrzymało pierwszą transzę w wysokości 45 tys. rupii. Jednocześnie raport urzędu nie precyzuje, ile rodzin otrzymało już miesięczną rekompensatę za wynajem.

Niepewne przesiedlenie

Władze oświadczają, że nie pozwolą na odbudowę osiedli w strefach wysokiego ryzyka powodziowego. Jednocześnie Departament Rozwoju Miast i Budownictwa wstępnie zbadał 2027 gospodarstw domowych, jednak raport nie zawiera danych o liczbie domów, które przeszły ocenę bezpieczeństwa konstrukcyjnego.

Według stanu na 16 października w 13 punktach tymczasowego zakwaterowania przebywały 943 przesiedlone osoby. W Rasuwie mieszkańcy Timure oglądali działki pod wspólne przesiedlenie, w tym w osadzie Haku, gdzie większość rodzin posiada ziemię odziedziczoną po przodkach. Według KS dla tymczasowego i przejściowego mieszkalnictwa w Nuwakot i Rasuwie wyznaczono ponad 3 tys. działek, jednak ich przydatność musi jeszcze zostać oceniona, a procedury prawne nie zostały zakończone.

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