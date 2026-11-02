Niezależna Narodowa Komisja Wyborcza Nigerii (INEC) opublikowała ostateczną listę 35 kandydatów na trzy mandaty senatorskie ze stanu Taraba w wyborach powszechnych w 2027 roku. Głosowanie w okręgach Taraba-Północ, Taraba-Centralna i Taraba-Południe zaplanowano na 16 stycznia 2027 roku.

Jak informuje Premium Times Nigeria, ostateczną listę podpisała sekretarz INEC Rose Oriaran-Anthony. Najwięcej kandydatów, 14, startuje w okręgu Taraba-Centralna. W Tarabie-Północ jest ich 11, a w Tarabie-Południe — 10.

Kandydaci w okręgach południowym i centralnym

W Tarabie-Południe urzędujący senator David Jimkuta z All Progressives Congress (APC) zmierzy się z dziewięcioma rywalami. Wśród nich są Jauro Ibrahim z African Democratic Congress, Aliyu Yusuf z Accord, Afiniki Yarima z All Progressives Grand Alliance oraz Adi Ashumate z Peoples Democratic Party.

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W Tarabie-Centralnej urzędującemu senatorowi Harunie Manu z APC przeciwstawi się 13 kandydatów. Na liście znaleźli się między innymi Falak Victor z Accord, Yaruji Lawan z African Action Congress, Ahmadu Salim z African Democratic Congress oraz Ilyasu Godje z Peoples Democratic Party.

Wyścig w Tarabie-Północ

W północnym okręgu kandydat APC Shuaibu Lau zmierzy się z 10 innymi pretendentami. Wśród nich są Maigari Bello z African Democratic Congress, Anthony Zawati z Accord, Ali Sani z All Progressives Grand Alliance, Mathias Dame z Labour Party oraz Bubajoda Mafindi z Peoples Democratic Party.

Kampania wyborcza odbywa się po przejściu gubernatora Agbu Kefasa oraz dwóch z trzech urzędujących senatorów stanu z Peoples Democratic Party do APC. Publikacja zaznacza, że te przejścia wzmocniły pozycję APC przed wyborami.

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