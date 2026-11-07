德国在60年探索后分离出稳定氧硼烷——ScienceDaily

德国维尔茨堡大学的科学家开发出一种制备和分离有机氧硼烷的方法。这类分子长期以来被认为过于不稳定，无法开展研究。据ScienceDaily报道，研究人员成功合成了三种不同的稳定化合物。

数十年来未能解决的问题

氧硼烷的特征是硼与氧之间存在三键。至少从20世纪60年代初开始，化学家就一直尝试制备这类分子。此前，它们只能在极端条件下被检测到或记录到，也能够获得相关衍生物。然而，可被分离和研究的稳定有机氧硼烷仍遥不可及。

这项工作由霍尔格·布劳恩施魏格教授的团队领导。他的实验室15年多来一直研究涉及硼的特殊化学键。2012年，该团队报告了首个两个硼原子之间具有三键的分子；2025年，又报告了首个硼与碳之间具有三键的中性分子。

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反应的意外结果

这一发现由博士生卢卡斯·柳布奇克和克里斯蒂安·马克尔作出，两人分别研究了二硼累积烯与不同酮类的反应。在实验中，他们获得了黄色和橙色固体。随后发现，反应的主要产物正是氧硼烷，尽管原本预期会得到其他化学结果。

该研究发表于《自然·化学》期刊。来自印度提斯普尔大学阿什维尼·K·普坎教授团队提供了计算支持。该团队目前正在检验这一方法可在多大范围内用于合成其他氧硼烷及相关的难以获得的化合物。

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