Учёные Вюрцбургского университета в Германии разработали способ получать и изолировать органические оксобораны — молекулы, которые долгое время считались слишком нестабильными для изучения. Как сообщает ScienceDaily, исследователям удалось синтезировать три различных стабильных соединения этого типа.

Проблема, которую не удавалось решить десятилетиями

Оксобораны характеризуются тройной связью между бором и кислородом. Химики пытались получить такие молекулы как минимум с начала 1960-х годов. Ранее их удавалось обнаруживать или фиксировать лишь в экстремальных условиях, а также получать родственные производные. В то же время стабильные органические оксобораны, которые можно было бы изолировать и изучать, оставались недостижимыми.

Работу возглавила группа профессора Хольгера Брауншвайга. Его лаборатория более 15 лет изучает необычные связи с участием бора. В 2012 году команда сообщила о первой молекуле с тройной связью между двумя атомами бора, а в 2025 году — о первой нейтральной молекуле с тройной связью между бором и углеродом.

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Неожиданный результат реакции

Открытие сделали аспиранты Лукас Любчик и Кристиан Маркль, которые по отдельности изучали реакции диборакумулена с различными кетонами. В ходе экспериментов они получили жёлтые и оранжевые твёрдые вещества. Позднее выяснилось, что основными продуктами реакций стали именно оксобораны, хотя ожидались другие химические результаты.

Исследование опубликовали в журнале Nature Chemistry. Вычислительную поддержку предоставила группа профессора Ашвини К. Пхукана из Университета Тезпура в Индии. Теперь команда проверяет, насколько широко этот метод можно применять для синтеза других оксоборанов и родственных труднодоступных соединений.

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