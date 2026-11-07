Naukowcy z Uniwersytetu w Würzburgu w Niemczech opracowali metodę otrzymywania i izolowania organicznych oksoboranów — cząsteczek, które przez długi czas uważano za zbyt niestabilne do badania. Jak podaje ScienceDaily, badaczom udało się zsyntetyzować trzy różne stabilne związki tego typu.

Problem, którego przez dekady nie udało się rozwiązać

Oksoborany charakteryzują się potrójnym wiązaniem między borem a tlenem. Chemicy próbowali otrzymać takie cząsteczki co najmniej od początku lat 60. XX wieku. Wcześniej udało się je wykrywać lub rejestrować jedynie w ekstremalnych warunkach, a także otrzymywać pokrewne pochodne. Stabilne organiczne oksoborany, które można byłoby izolować i badać, pozostawały jednak nieosiągalne.

Pracami kierowała grupa profesora Holgera Braunschweiga. Jego laboratorium od ponad 15 lat bada niezwykłe wiązania z udziałem boru. W 2012 roku zespół poinformował o pierwszej cząsteczce z potrójnym wiązaniem między dwoma atomami boru, a w 2025 roku — o pierwszej neutralnej cząsteczce z potrójnym wiązaniem między borem a węglem.

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Nieoczekiwany wynik reakcji

Odkrycia dokonali doktoranci Lukas Lubczyk i Christian Märkl, którzy osobno badali reakcje diborakumulenu z różnymi ketonami. Podczas eksperymentów otrzymali żółte i pomarańczowe substancje stałe. Później ustalono, że głównymi produktami reakcji były właśnie oksoborany, choć oczekiwano innych rezultatów chemicznych.

Badanie opublikowano w czasopiśmie Nature Chemistry. Wsparcie obliczeniowe zapewniła grupa profesora Ashwiniego K. Phukana z Uniwersytetu w Tezpurze w Indiach. Zespół sprawdza obecnie, jak szeroko tę metodę można zastosować do syntezy innych oksoboranów i pokrewnych, trudno dostępnych związków.

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