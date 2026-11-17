德国选择党（AfD）议会党团内围绕移民政策和“再移民”概念的争议仍在持续。一些议员坚持采取更强硬的言辞并实施大规模驱逐，而该党联合主席蒂诺·赫鲁帕拉和联邦议院议员马克西米利安·克拉则呼吁更准确地表述立场，Tagesschau报道。

赫鲁帕拉的一段视频讲话引发了这场讨论。他在视频中表示，移民问题不应使社会分裂，政党应寻求广泛支持。他还表示，在美国总统唐纳德·特朗普于中期选举中败选后，美国移民执法局ICE未能获得多数人的支持。

强硬路线的支持者

联邦议院议员马蒂亚斯·黑尔费里希认为，赫鲁帕拉的言论可能意味着AfD移民路线的软化。他称“再移民”一词是选民的希望概念，并表示需要保护这一概念，避免它在党内被淡化。

多名议员支持黑尔费里希，其中包括AfD联邦执行委员会成员马克西米利安·克内勒。他表示，AfD是再移民之党。Tagesschau评估称，要求驱逐数百万人以及使用“再移民”一词的呼声正在该党内日益 распростран。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

克拉和赫鲁帕拉的立场

克拉警告不要陷入他所称的再移民最大主义。他表示，围绕这一概念已经形成了一种神话，以及关于究竟应驱逐谁的竞争。他提议从大约25万人开始，这些人必须立即离开该国。

“再移民”一词与认同主义运动的极右翼活动人士马丁·泽尔纳有关。Tagesschau指出，法院裁决曾认定他的驱逐概念因侵犯平等对待权而违宪。AfD在一份2024年的立场文件中专门指出，该党不会根据德国公民是否具有移民背景而加以区分。

在党团会议期间，赫鲁帕拉和克拉的立场受到严厉批评。AfD联合主席爱丽丝·魏德尔没有在这场讨论中站在赫鲁帕拉一边。会议结束后，黑尔费里希表示，他不再担心该党在“再移民”问题上的立场会被软化。

关注我们在