В Германии в парламентской фракции партии AfD продолжается спор о миграционной политике и понятии «ремиграция». Часть депутатов настаивает на более жёсткой риторике и масштабных депортациях, тогда как сопредседатель партии Тино Хрупалла и депутат Бундестага Максимилиан Кра призывают точнее сформулировать позицию, сообщает Tagesschau.

Поводом для дискуссии стало видеообращение Хрупаллы, в котором он заявил, что миграционный вопрос не должен раскалывать общество, а партии следует искать широкую поддержку. Он также сказал, что американская иммиграционная служба ICE не получила поддержки большинства после поражения президента США Дональда Трампа на промежуточных выборах.

Сторонники жёсткого курса

Депутат Бундестага Маттиас Хельферих расценил слова Хрупаллы как возможное смягчение миграционного курса AfD. Он назвал термин «ремиграция» понятием надежды для избирателей и заявил о необходимости защитить его от размывания внутри партии.

Хельфериха поддержали ряд депутатов, в том числе член федерального правления AfD Максимилиан Кнеллер. Он заявил, что AfD является партией ремиграции. По оценке Tagesschau, призывы к депортации миллионов людей и использование термина «ремиграция» становятся в партии всё более распространёнными.

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Позиции Кра и Хрупаллы

Кра предостерёг от того, что он назвал максимализмом ремиграции. По его словам, вокруг этого понятия сформировались миф и соревнование относительно того, кого именно следует депортировать. Он предлагает начать примерно с 250 тысяч человек, которые обязаны немедленно покинуть страну.

Термин «ремиграция» связывают с Мартином Зеллнером, ультраправым активистом движения «Идентитаристы». Как отмечает Tagesschau, судебные решения признавали его концепцию депортаций противоречащей конституции из-за нарушения права на равное обращение. AfD в программном документе 2024 года отдельно указывала, что не различает граждан Германии по наличию или отсутствию миграционного происхождения.

Во время заседания фракции позиции Хрупаллы и Кра подверглись жёсткой критике. Сопредседатель AfD Алиса Вайдель не поддержала Хрупаллу в этой дискуссии. После заседания Хельферих заявил, что больше не опасается смягчения позиции партии по вопросу «ремиграции».

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