W Niemczech w klubie parlamentarnym partii AfD trwa spór dotyczący polityki migracyjnej i pojęcia „remigracji”. Część deputowanych nalega na ostrzejszą retorykę i masowe deportacje, podczas gdy współprzewodniczący partii Tino Chrupalla oraz deputowany do Bundestagu Maximilian Krah apelują o bardziej precyzyjne sformułowanie stanowiska — informuje Tagesschau.

Powodem dyskusji było wystąpienie wideo Chrupalli, w którym stwierdził, że kwestia migracji nie powinna dzielić społeczeństwa, a partia powinna szukać szerokiego poparcia. Powiedział również, że amerykańska służba imigracyjna ICE nie zdobyła poparcia większości po porażce prezydenta USA Donalda Trumpa w wyborach środka kadencji.

Zwolennicy twardego kursu

Deputowany do Bundestagu Matthias Helferich uznał słowa Chrupalli za możliwe złagodzenie migracyjnego kursu AfD. Nazwał termin „remigracja” pojęciem nadziei dla wyborców i oświadczył, że należy chronić go przed rozmywaniem wewnątrz partii.

Helfericha poparło wielu deputowanych, w tym członek federalnego zarządu AfD Maximilian Kneller. Oświadczył on, że AfD jest partią remigracji. Według oceny Tagesschau, wezwania do deportacji milionów ludzi oraz używanie terminu „remigracja” stają się w partii coraz bardziej powszechne.

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Stanowiska Kraha i Chrupalli

Krah ostrzegł przed tym, co nazwał maksymalizmem remigracji. Jak stwierdził, wokół tego pojęcia powstały mit i rywalizacja dotycząca tego, kto dokładnie powinien zostać deportowany. Proponuje zacząć od około 250 tysięcy osób, które są zobowiązane do natychmiastowego opuszczenia kraju.

Termin „remigracja” jest związany z Martinem Sellnerem, skrajnie prawicowym aktywistą ruchu Identytarystów. Jak wskazuje Tagesschau, orzeczenia sądowe uznawały jego koncepcję deportacji za sprzeczną z konstytucją z powodu naruszenia prawa do równego traktowania. W dokumencie programowym z 2024 roku AfD osobno wskazywała, że nie rozróżnia obywateli Niemiec ze względu na posiadanie lub brak pochodzenia migracyjnego.

Podczas posiedzenia klubu stanowiska Chrupalli i Kraha spotkały się z ostrą krytyką. Współprzewodnicząca AfD Alice Weidel nie stanęła po stronie Chrupalli w tej dyskusji. Po posiedzeniu Helferich oświadczył, że nie obawia się już złagodzenia stanowiska partii w sprawie „remigracji”.

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