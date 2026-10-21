巴基斯坦一名涉及木尔坦一名14岁男孩死亡案的主要嫌疑人，于10月21日上午在巴哈瓦尔布尔附近与犯罪控制部门（CCD）发生的据称冲突中死亡。据《黎明报》报道，警方称，该男子此前据称从羁押中逃脱。

绕行道路上的枪战

据该媒体消息人士称，CTD部门人员试图在巴哈瓦尔布尔北部绕行道路上拦截两名骑摩托车的人。随后，据他们称，双方发生枪战，嫌疑人在枪战中死亡。

前一天，木尔坦一家法院允许将该嫌疑人羁押三天以进行讯问。警方请求批准14天用于调查行动。该男子于周一被拘留，并于周二被带到司法裁判官萨阿迪娅·阿斯拉姆面前。

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青少年死亡案

该嫌疑人被指控在木尔坦一处私人住宅区内驾车撞倒一名为其工作的14岁男孩。木尔坦市警务官阿赫塔尔·法鲁克此前表示，执法人员正在开展突击行动，以逮捕第二名嫌疑人。

监控录像显示，这名男孩发现一辆汽车后沿道路奔跑。车辆改变方向，追赶他并将其撞倒。该媒体报道说，少年倒地后撞到邻居家的大门并死亡。

该案已在木尔坦DHA警察局登记。警方的第一信息报告中列有两名嫌疑人；该文件包含故意杀人及数人共同行动的指控。根据报告，男孩为嫌疑人工作，并在学习电工技能。他的堂兄告诉警方，这名少年遭受暴力和威胁，并正逃离驾车追赶他的男子。

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