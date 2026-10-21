У Пакистані поліція заявила про загибель підозрюваного у вбивстві хлопця — Dawn

У Пакистані головний підозрюваний у справі про загибель 14-річного хлопця в Мултані загинув уранці 21 жовтня під час імовірного зіткнення з Департаментом контролю злочинності (CCD) поблизу Бахавалпура. Як повідомляє Dawn, поліція заявила, що перед цим чоловік нібито втік з-під варти.

Перестрілка на об’їзній дорозі

За інформацією джерел видання, працівники підрозділу CTD намагалися зупинити двох людей на мотоциклі на Північній об’їзній дорозі Бахавалпура. Після цього, за їхніми словами, сталася перестрілка, внаслідок якої підозрюваний загинув.

Напередодні суд у Мултані дозволив утримувати підозрюваного три дні для допиту. Поліція просила надати 14 днів для слідчих дій. Чоловіка затримали в понеділок, а у вівторок доставили до судової магістратки Саадії Аслам.

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Справa про загибель підлітка

Підозрюваного обвинувачували в тому, що він автомобілем збив 14-річного хлопця, який працював у нього, в приватному житловому комплексі Мултана. Міський офіцер поліції Мултана Ахтар Фарук раніше заявляв, що правоохоронці проводять рейди для затримання другого підозрюваного.

На записі з камер спостереження видно, як хлопець біжить дорогою, помітивши автомобіль. Машина змінює напрямок, переслідує його та збиває. Після падіння підліток ударився об ворота сусіднього будинку й загинув, повідомило видання.

Справу зареєстрували у відділку поліції DHA в Мултані. У першому інформаційному рапорті поліції фігурують двоє підозрюваних; документ містить обвинувачення в умисному вбивстві та спільних діях кількох осіб. За даними рапорту, хлопець працював на підозрюваних і навчався на електрика. Його двоюрідний брат повідомив поліції, що підліток зазнавав насильства й погроз та тікав від чоловіків, які переслідували його автомобілем.

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