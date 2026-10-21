W Pakistanie główny podejrzany w sprawie śmierci 14-letniego chłopca w Multanie zginął rano 21 października podczas rzekomego starcia z Departamentem Kontroli Przestępczości (CCD) w pobliżu Bahawalpuru. Jak podaje Dawn, policja oświadczyła, że wcześniej mężczyzna miał rzekomo uciec z aresztu.

Strzelanina na drodze obwodowej

Według źródeł publikacji funkcjonariusze jednostki CTD próbowali zatrzymać dwie osoby na motocyklu na Północnej Drodze Obwodowej Bahawalpuru. Następnie, jak twierdzą, doszło do strzelaniny, w której zginął podejrzany.

Dzień wcześniej sąd w Multanie zezwolił na przetrzymywanie podejrzanego przez trzy dni w celu przesłuchania. Policja wnioskowała o 14 dni na czynności śledcze. Mężczyzna został zatrzymany w poniedziałek, a we wtorek doprowadzony przed sędzię pokoju Saadię Aslam.

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Sprawa śmierci nastolatka

Podejrzanego oskarżono o potrącenie samochodem 14-letniego chłopca, który dla niego pracował, na terenie prywatnego kompleksu mieszkaniowego w Multanie. Miejski oficer policji w Multanie Akhtar Farooq wcześniej oświadczył, że funkcjonariusze prowadzą naloty w celu zatrzymania drugiego podejrzanego.

Nagranie z kamer monitoringu pokazuje, jak chłopiec biegnie drogą po zauważeniu samochodu. Pojazd zmienia kierunek, ściga go i potrąca. Po upadku nastolatek uderzył w bramę sąsiedniego domu i zmarł, podała publikacja.

Sprawę zarejestrowano na komisariacie DHA w Multanie. W pierwszym raporcie informacyjnym policji figuruje dwóch podejrzanych; dokument zawiera zarzuty umyślnego zabójstwa i wspólnego działania kilku osób. Według raportu chłopiec pracował dla podejrzanych i uczył się zawodu elektryka. Jego kuzyn powiedział policji, że nastolatek doświadczał przemocy i gróźb oraz uciekał przed mężczyznami, którzy ścigali go samochodem.

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