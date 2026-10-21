В Пакистане главный подозреваемый по делу о гибели 14-летнего мальчика в Мултане погиб утром 21 октября во время предполагаемого столкновения с Департаментом контроля преступности (CCD) недалеко от Бахавалпура. Как сообщает Dawn, полиция заявила, что до этого мужчина якобы сбежал из-под стражи.

Перестрелка на объездной дороге

По информации источников издания, сотрудники подразделения CTD пытались остановить двух человек на мотоцикле на Северной объездной дороге Бахавалпура. После этого, по их словам, произошла перестрелка, в результате которой подозреваемый погиб.

Накануне суд в Мултане разрешил содержать подозреваемого три дня для допроса. Полиция просила предоставить 14 дней для следственных действий. Мужчину задержали в понедельник, а во вторник доставили к судебному магистрату Саадии Аслам.

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Дело о гибели подростка

Подозреваемого обвиняли в том, что он автомобилем сбил 14-летнего мальчика, работавшего у него, в частном жилом комплексе Мултана. Городской офицер полиции Мултана Ахтар Фарук ранее заявлял, что правоохранители проводят рейды для задержания второго подозреваемого.

На записи с камер наблюдения видно, как мальчик бежит по дороге, заметив автомобиль. Машина меняет направление, преследует его и сбивает. После падения подросток ударился о ворота соседнего дома и погиб, сообщило издание.

Дело зарегистрировали в отделении полиции DHA в Мултане. В первом информационном рапорте полиции фигурируют двое подозреваемых; документ содержит обвинения в умышленном убийстве и совместных действиях нескольких лиц. Согласно рапорту, мальчик работал на подозреваемых и обучался на электрика. Его двоюродный брат сообщил полиции, что подросток подвергался насилию и угрозам и убегал от мужчин, преследовавших его на автомобиле.

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