南非基础教育部正在推动建立早期学习项目的统一注册程序。该倡议是Bana Pele计划的一部分，该计划预计到2030年将再有120万名儿童纳入优质早期学习项目。TimesLIVE报道。

基础教育部长西维韦·瓜鲁贝表示，现行程序对服务提供者来说过于复杂。注册一个项目需要社会工作者、环境卫生专业人员、市政当局和省级部门参与。她表示，各部门和市政当局必须统一要求，并帮助申请者满足这些要求。

获得补贴的条件

在基础教育部完成注册或有条件注册，是获得每名儿童每天24兰特国家补贴的条件。这些资金用于支付项目运营费用和购买学习材料。去年10月，补贴金额从17兰特提高至24兰特。

为获得补贴，项目必须先通过铜级资格阶段，随后取得银级或金级资格。这需要提交额外文件并接受是否符合要求的核查。1月至9月期间，共有1343个项目获得银级或金级批准。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

据估计，南非约有100万名3至5岁儿童未参加早期学习项目。瓜鲁贝表示，该国已注册近4万个此类项目，覆盖160万名儿童。

注册问题

豪登省教育事务执行委员会成员莱博杭·迈莱表示，约有5900个项目仍未注册。他列举的障碍包括分区要求、消防和食品安全要求，以及非正规住区供水和供电不稳定。

Early Learning Resource Unit执行主任特蕾西·福琼强调，早期学习的可及性与可持续的融资模式相关。Bana Pele计划还 предусматривает модернизацию государственных систем、关键职能数字化以及改善儿童发展成果：在Thrive by Five指数中，达到“适当水平”的儿童比例将从2024年的46%提高至2030年的51%。

关注我们在