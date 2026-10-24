南非波洛克瓦内高等法院因林波波省一系列严重犯罪，判处三名男子终身监禁，另加145年监禁。第四名被告被判处45年监禁，TimesLIVE报道。

系列袭击案判决

32岁的贾斯蒂斯·恩戈贝尼、30岁的莫哈莱·克里斯·恩戈贝尼和33岁的乔尔·马瓦沙被判处终身监禁及额外监禁刑期。28岁的莫伊拉克戈莫·特博戈·莫哈莱被判处45年监禁。

据南非国家检察院发言人马舒杜·马拉比称，这三名男子被判犯有多项罪名，其中包括七项加重情节抢劫罪、两项绑架罪、谋杀罪、强奸罪、谋杀未遂罪、非法持有枪支和弹药罪，以及两项故意毁坏财产罪。

法院还认定他们犯有持有被盗财物、洗钱以及处置犯罪所得罪。被告对所有指控均不认罪。

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袭击司机及警方追捕

法庭获悉，2023年10月10日，在林波波省马杰杰村，被告抢走了一名同意搭载他们的司机的汽车。检方称，他们使用被盗车辆袭击其他人，并从受害者的银行卡中取款。

警方随后追踪到被盗车辆。在追捕过程中，被告向警察开枪，随后被捕。检察官乔治·马胡杜向法庭提交了一份关于犯罪对已故戴维·雷菲尔韦·卡特杰迪家人影响的陈述；卡特杰迪是家中的主要经济支柱。

林波波省检察部门负责人艾维·滕加表示，这些判决应表明，对暴力和有组织犯罪的追诉不可避免。

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