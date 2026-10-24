Высокий суд Полокване в ЮАР приговорил троих мужчин к пожизненному заключению и дополнительно к 145 годам лишения свободы за серию тяжких преступлений в провинции Лимпопо. Четвертому обвиняемому суд назначил 45 лет лишения свободы, сообщает TimesLIVE.

Приговор по делу о серии нападений

Пожизненные сроки и дополнительные годы лишения свободы получили 32-летний Джастис Нгобени, 30-летний Мохале Крис Нгобени и 33-летний Джоэл Маваша. 28-летний Мойлакгомо Тебого Мохале был приговорен к 45 годам лишения свободы.

По данным представителя Национальной прокуратуры ЮАР Машуду Малаби, троих мужчин признали виновными, в частности, по семи эпизодам разбоя при отягчающих обстоятельствах, двум эпизодам похищения людей, убийстве, изнасиловании, покушении на убийство, незаконном владении огнестрельным оружием и боеприпасами, а также в двух случаях умышленного повреждения имущества.

Суд также признал их виновными в хранении похищенного имущества, отмывании денег и операциях с доходами, полученными преступным путем. Обвиняемые не признали вину по всем пунктам обвинения.

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Нападение на водителя и преследование полицией

Суд заслушал, что 10 октября 2023 года в деревне Маджедже в Лимпопо обвиняемые похитили автомобиль водителя, который согласился их подвезти. По данным обвинения, они использовали похищенную машину для нападений на других людей и снимали деньги с банковских карт потерпевших.

Полиция позже выследила похищенный автомобиль. Во время преследования обвиняемые стреляли в полицейских, после чего были задержаны. Прокурор Джордж Махуду представил суду заявление о влиянии преступлений на семью погибшего Дэвида Рефилве Катджеди, который был основным кормильцем семьи.

Директор прокуратуры Лимпопо Айви Тенга заявила, что приговоры должны продемонстрировать неотвратимость преследования за насильственные и организованные преступления.

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