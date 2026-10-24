У ПАР трьох чоловіків довічно ув’язнили за серію злочинів — TimesLIVE

Високий суд Полокване в ПАР засудив трьох чоловіків до довічного ув’язнення та додатково до 145 років за серію тяжких злочинів у провінції Лімпопо. Четвертому обвинуваченому суд призначив 45 років ув’язнення, повідомляє TimesLIVE.

Вирок у справі про серію нападів

Довічні строки та додаткові роки ув’язнення отримали 32-річний Джастіс Нгобені, 30-річний Мохале Кріс Нгобені та 33-річний Джоел Маваша. 28-річного Мойлакгомо Тебого Мохале засудили до 45 років ув’язнення.

За даними представника Національної прокуратури ПАР Машуду Малабі, трьох чоловіків визнали винними, зокрема, за сімома епізодами розбою за обтяжувальних обставин, двома епізодами викрадення людей, убивстві, зґвалтуванні, замаху на вбивство, незаконному володінні вогнепальною зброєю та боєприпасами, а також у двох випадках умисного пошкодження майна.

Також суд визнав їх винними у зберіганні викраденого майна, відмиванні коштів і діях із доходами, одержаними злочинним шляхом. Обвинувачені не визнали вини за всіма пунктами обвинувачення.

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Напад на водія та переслідування поліцією

Суд заслухав, що 10 жовтня 2023 року в селі Маджедже в Лімпопо обвинувачені викрали автомобіль водія, який погодився їх підвезти. За даними обвинувачення, вони використовували викрадену машину для нападів на інших людей та знімали гроші з банківських карток потерпілих.

Поліція згодом вистежила викрадений автомобіль. Під час переслідування обвинувачені стріляли в поліцейських, після чого їх затримали. Прокурор Джордж Махуду надав суду заяву про вплив злочинів на родину загиблого Девіда Рефілве Катджеді, який був основним годувальником сім’ї.

Директорка прокуратури Лімпопо Айві Тенга заявила, що вироки мають продемонструвати невідворотність переслідування за насильницькі та організовані злочини.

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