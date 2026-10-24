Wysoki Sąd w Polokwane w RPA skazał trzech mężczyzn na dożywotnie pozbawienie wolności oraz dodatkowo 145 lat więzienia za serię poważnych przestępstw w prowincji Limpopo. Czwarty oskarżony otrzymał karę 45 lat więzienia, informuje TimesLIVE.

Wyrok w sprawie serii napadów

Karę dożywotniego więzienia oraz dodatkowe lata pozbawienia wolności otrzymali 32-letni Justice Ngobeni, 30-letni Mohale Chris Ngobeni i 33-letni Joel Mawasha. 28-letni Moilakgomo Tebogo Mohale został skazany na 45 lat więzienia.

Według rzecznika południowoafrykańskiej Krajowej Prokuratury Mashudu Malabiego trzech mężczyzn uznano za winnych między innymi siedmiu przypadków rozboju w okolicznościach obciążających, dwóch przypadków porwania, zabójstwa, gwałtu, usiłowania zabójstwa, nielegalnego posiadania broni palnej i amunicji, a także dwóch przypadków umyślnego uszkodzenia mienia.

Sąd uznał ich również za winnych posiadania skradzionego mienia, prania pieniędzy oraz działań z dochodami uzyskanymi w wyniku przestępstwa. Oskarżeni nie przyznali się do winy we wszystkich zarzutach.

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Atak na kierowcę i pościg policyjny

Sąd usłyszał, że 10 października 2023 roku we wsi Majedje w Limpopo oskarżeni ukradli samochód kierowcy, który zgodził się ich podwieźć. Według prokuratury używali skradzionego auta do ataków na inne osoby oraz wypłacali pieniądze z kart bankowych ofiar.

Policja później namierzyła skradziony samochód. Podczas pościgu oskarżeni strzelali do policjantów, po czym zostali zatrzymani. Prokurator George Mahudu przedstawił sądowi oświadczenie dotyczące wpływu przestępstw na rodzinę zmarłego Davida Refilwe Katjediego, który był głównym żywicielem rodziny.

Dyrektorka prokuratury w Limpopo Ivy Tenga oświadczyła, że wyroki mają pokazać nieuchronność ścigania za przestępstwa z użyciem przemocy i przestępstwa zorganizowane.

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