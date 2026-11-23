美国代币化证券交易平台OKXICE将于周一开始运营，尽管最初计划允许其股票交易的62家公司中有56家反对将其证券代币化。OKXICE由洲际交易所和加密货币交易所OKX共同运营，CNBC报道。

根据10月4日至11月5日公布的公开通知，最初名单中约90%的公司反对参与。随后，未被列入第一份名单的其他发行人也提出了异议。

可交易资产

平台启动时，将提供Coinbase、Robinhood、Strategy、Circle、Securitize和BitGo的代币化股票。OKXICE还确认了113项资产，包括交易所交易基金和其他交易所交易产品，这些产品将逐步推出。平台将Fidelity Investments、Direxion、eToro、Strive和Vida Global列为新参与者。

代币化股票是证券在区块链上的表示形式。OKXICE联席主席安德鲁·科莫表示，许多公司目前仍不熟悉代币化机制，以及全天候全球交易准入所带来的影响。他认为，发行人的谨慎与需要更好地了解新系统如何运作有关。

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提出异议的期限

为期30天的退出期限由SEC的创新豁免规定，该豁免于9月生效，并暂时允许某些代币化股票交易。平台必须通知标的股票的发行人，并给予其提出异议的机会。如果发行人提出异议，其股票不得被代币化并在该平台交易。

Franklin Templeton加密业务部门首席投资官塞思·金斯表示，许多发行人已准备探索这一机会，但由于其他优先事项，并不希望仓促作出决定。MassPay负责人兰·格鲁什科夫斯基指出，一些公司担忧的并非代币化本身，而是全天候交易对股价以及投资者沟通策略的影响，其中包括企业公告的规划。

其他代币化模式

OKXICE模式的一种替代方案是，发行人将区块链股票整合到现有的受监管市场基础设施中，并保留对流程的更多控制权。纳斯达克计划于明年第二季度与Payward合作推出面向发行人的代币化股票模式，Payward是Kraken的母公司。

代币化凭借全天候交易、缩短结算时间、碎片化持有以及更便捷地将证券用作抵押品等优势，吸引了机构和其他投资者。Clear Street分析师欧文·刘认为，在近期内，这可能不会为交易所带来显著的额外收入，但股票代币化和24/7交易的趋势仍在持续。

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