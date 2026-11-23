W USA platforma OKXICE do handlu tokenizowanymi papierami wartościowymi ma rozpocząć działalność w poniedziałek, choć 56 z 62 firm, których akcje pierwotnie planowano dopuścić do obrotu, sprzeciwiło się tokenizacji swoich papierów. OKXICE jest wspólnie zarządzana przez Intercontinental Exchange i giełdę kryptowalut OKX, informuje CNBC.

Według publicznych komunikatów opublikowanych od 4 października do 5 listopada, przeciwko udziałowi wystąpiło około 90% firm z początkowej listy. Później sprzeciw zgłosili także inni emitenci, których nie było na pierwszej liście.

Aktywa dostępne w handlu

Na starcie na platformie dostępne będą tokenizowane akcje Coinbase, Robinhood, Strategy, Circle, Securitize i BitGo. OKXICE potwierdziła również 113 aktywów, w tym fundusze giełdowe i inne produkty giełdowe, które będą uruchamiane stopniowo. Wśród nowych uczestników platforma wymieniła Fidelity Investments, Direxion, eToro, Strive i Vida Global.

Tokenizowane akcje są reprezentacjami papierów wartościowych w blockchainie. Według współprzewodniczącego OKXICE Andrew Cuomo wiele firm wciąż nie zna mechanizmu tokenizacji oraz konsekwencji całodobowego globalnego dostępu do handlu. Uważa on, że ostrożność emitentów wiąże się z potrzebą lepszego zrozumienia działania nowego systemu.

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Termin na zgłoszenie sprzeciwu

30-dniowy okres na rezygnację przewiduje wyjątek SEC dla innowacji, który wszedł w życie we wrześniu i tymczasowo zezwala na handel określonymi tokenizowanymi akcjami. Platforma musi powiadomić emitenta akcji bazowych i dać mu możliwość zgłoszenia sprzeciwu. Jeśli emitent zgłosi sprzeciw, jego akcje nie mogą zostać tokenizowane do handlu na platformie.

Seth Ginns, dyrektor inwestycyjny działu kryptowalut Franklin Templeton, powiedział, że wielu emitentów było gotowych zbadać tę możliwość, ale nie chciało podejmować pochopnej decyzji z powodu innych priorytetów. Szef MassPay Ran Grushkovsky zaznaczył, że część firm nie martwi się samą tokenizacją, lecz wpływem całodobowego handlu na wartość akcji i strategie komunikacji z inwestorami, w tym planowanie komunikatów korporacyjnych.

Inne modele tokenizacji

Jedną z alternatyw dla modelu OKXICE jest podejście, w którym emitent integruje akcje blockchainowe z istniejącą regulowaną infrastrukturą rynkową i zachowuje większą kontrolę nad procesem. Nasdaq planuje w drugim kwartale przyszłego roku uruchomić model tokenizowanych akcji skoncentrowany na emitentach we współpracy z Payward, spółką matką Krakena.

Tokenizacja przyciąga inwestorów instytucjonalnych i innych możliwością całodobowego handlu, skróceniem czasu rozliczeń, własnością ułamkową oraz łatwiejszym wykorzystaniem papierów wartościowych jako zabezpieczenia. Analityk Clear Street Owen Lau uważa, że w najbliższej perspektywie może to nie przynieść giełdom znaczących dodatkowych dochodów, jednak trend tokenizacji akcji i handlu 24/7 utrzymuje się.

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