В США платформа OKXICE для торговли токенизированными ценными бумагами должна начать работу в понедельник, хотя 56 из 62 компаний, акции которых первоначально планировалось допустить к торгам, выступили против токенизации своих бумаг. OKXICE совместно управляют Intercontinental Exchange и криптобиржа OKX, сообщает CNBC.

Согласно публичным уведомлениям, опубликованным с 4 октября по 5 ноября, против участия выступили около 90% компаний из первоначального списка. Позднее возражения подали и другие эмитенты, которых не было в первом списке.

Активы для торговли

На старте на платформе будут доступны токенизированные акции Coinbase, Robinhood, Strategy, Circle, Securitize и BitGo. OKXICE также подтвердила 113 активов, включая биржевые фонды и другие биржевые продукты, которые будут запускаться постепенно. Среди новых участников платформа назвала Fidelity Investments, Direxion, eToro, Strive и Vida Global.

Токенизированные акции являются блокчейн-представлениями ценных бумаг. По словам сопредседателя OKXICE Эндрю Куомо, многие компании пока не знакомы с механизмом токенизации и последствиями круглосуточного глобального доступа к торгам. Он считает, что осторожность эмитентов связана с необходимостью лучше понять работу новой системы.

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Срок для возражений

30-дневный период для отказа предусмотрен исключением SEC для инноваций, вступившим в силу в сентябре и временно разрешающим торговлю определенными токенизированными акциями. Платформа должна уведомить эмитента базовых акций и дать ему возможность возразить. Если эмитент возражает, его акции не могут быть токенизированы для торговли на платформе.

Главный инвестиционный директор криптоподразделения Franklin Templeton Сет Гиннс заявил, что многие эмитенты были готовы изучить эту возможность, но не хотели принимать поспешное решение из-за других приоритетов. Глава MassPay Ран Грушковский отметил, что некоторые компании обеспокоены не самой токенизацией, а влиянием круглосуточных торгов на стоимость акций и стратегии коммуникации с инвесторами, включая планирование корпоративных объявлений.

Другие модели токенизации

Одной из альтернатив модели OKXICE является подход, при котором эмитент интегрирует блокчейн-акции в существующую регулируемую рыночную инфраструктуру и сохраняет больший контроль над процессом. Nasdaq планирует во втором квартале следующего года запустить ориентированную на эмитентов модель токенизированных акций в партнерстве с Payward, материнской компанией Kraken.

Токенизация привлекает институциональных и других инвесторов возможностью круглосуточной торговли, сокращением сроков расчетов, дробным владением и более простым использованием ценных бумаг в качестве залога. Аналитик Clear Street Оуэн Лау считает, что в ближайшей перспективе это может не создать значительного дополнительного дохода для бирж, однако тренд на токенизацию акций и торговлю 24/7 сохраняется.

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