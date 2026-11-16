美国国家公路交通安全管理局（NHTSA）的数据库记录显示，在该服务在奥斯汀开始面向公众运营后的不到两个月内，Tesla Cybercab共发生八起事故。Electrek报道称，其中四起事故发生在Robotaxi无人驾驶运营期间，另外四起发生时有测试驾驶员在场，且Tesla驾驶辅助系统处于开启状态。

Robotaxi运营期间的事故

Cybercab在无人驾驶模式下发生的四起事故均发生在8月和9月的奥斯汀。其中一起中，该车辆以最高每小时5英里的速度驶入停车场内一个积水的大坑。

在其他事件中，一辆Cybercab在停车场出口处停下时，一辆倒车行驶的汽车撞上其右侧；在交通拥堵中，一辆皮卡从后方撞上它；另一起事件中，该车辆以最高每小时3英里的速度驶过停车场的凸起混凝土边缘、人行道和路缘石。该媒体称这些事件均属轻微事故：其中两起中Cybercab并无责任，且未记录到人员受伤。

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测试期间的事故

NHTSA还将另外四起事件录入了一个针对二级驾驶辅助系统的独立数据库，其中包括Autopilot和Full Self-Driving Supervised。所有事件均发生在2026年9月。记录中的最高速度为每小时53英里：在费城的一条高速公路上，一辆Cybercab与一辆乘用车相撞。

其他事故发生在奥斯汀、犹他州利哈伊和坦帕。两起事故报告了轻微伤：一人被送医，另一人无需住院。Tesla以机密商业信息为由封存了这四起事件的描述，因此无法根据公开数据确定事故责任方，或了解碰撞发生时系统运行的细节。

据Electrek称，Tesla的无人驾驶行程主要在有限区域内以低速进行，且不会驶上高速公路。在ADS数据库中43份可获得的Tesla Robotaxi报告里，事故发生前的最高速度为每小时29英里，中位数为每小时1英里。

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