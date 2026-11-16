В США в базе Национального управления безопасности дорожного движения (NHTSA) зафиксировали восемь аварий с участием Tesla Cybercab менее чем за два месяца после начала публичных поездок сервиса в Остине. Как сообщает Electrek, четыре инцидента произошли во время беспилотной работы Robotaxi, еще четыре — в присутствии тестового водителя и с включенной системой помощи водителю Tesla.

Инциденты во время работы Robotaxi

Четыре аварии Cybercab в беспилотном режиме произошли в Остине в августе и сентябре. В одном случае автомобиль на скорости до 5 миль в час въехал в большую заполненную водой выбоину на парковке.

В других случаях Cybercab остановился на выезде с парковки, когда в его правый бок въехал двигавшийся задним ходом автомобиль; в пробке в него сзади врезался пикап; еще в одном эпизоде автомобиль переехал приподнятый бетонный край парковки, тротуар и бордюр на скорости до 3 миль в час. Издание называет эти инциденты незначительными: в двух из них Cybercab не был виноват, а травм не зафиксировали.

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Аварии во время тестирования

Еще четыре инцидента NHTSA внесло в отдельную базу для систем помощи водителю второго уровня, включая Autopilot и Full Self-Driving Supervised. Все они произошли в сентябре 2026 года. Наибольшая указанная скорость составила 53 мили в час: на автомагистрали в Филадельфии Cybercab столкнулся с легковым автомобилем.

Другие аварии произошли в Остине, Лихае в штате Юта и Тампе. В двух случаях сообщалось о незначительных травмах: один человек был госпитализирован, еще один не нуждался в госпитализации. Tesla закрыла описания этих четырех случаев как конфиденциальную коммерческую информацию, поэтому по открытым данным невозможно установить виновника аварий или детали работы системы в момент столкновений.

По данным Electrek, беспилотные поездки Tesla происходят преимущественно в ограниченных зонах на низкой скорости и без выезда на автомагистрали. В 43 доступных отчетах Tesla о Robotaxi в базе ADS наибольшая скорость перед аварией составляла 29 миль в час, а медианная — 1 милю в час.

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