У США в базі Національного управління безпеки дорожнього руху (NHTSA) зафіксували вісім аварій за участю роботаксі Tesla Cybercab менш ніж за два місяці після початку публічних поїздок сервісу в Остіні. Як повідомляє Electrek, чотири інциденти сталися під час безпілотної роботи Robotaxi, ще чотири — за присутності тестового водія та з увімкненою системою допомоги водієві Tesla.

Інциденти під час роботи Robotaxi

Чотири аварії Cybercab у безпілотному режимі сталися в Остіні у серпні та вересні. В одному випадку автомобіль на швидкості до 5 миль на годину в'їхав у велику заповнену водою вибоїну на парковці.

В інших випадках Cybercab зупинився на виїзді з парковки, коли в його правий бік в'їхав автомобіль, що рухався заднім ходом; у заторі в нього ззаду врізався пікап; ще в одному епізоді автомобіль переїхав підвищений бетонний край парковки, тротуар і бордюр на швидкості до 3 миль на годину. Видання називає ці інциденти незначними: у двох із них Cybercab не був винуватцем, а травм не зафіксували.

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Аварії під час тестування

Ще чотири інциденти NHTSA внесло до окремої бази для систем допомоги водієві другого рівня, зокрема Autopilot і Full Self-Driving Supervised. Усі вони сталися у вересні 2026 року. Найвища зазначена швидкість становила 53 милі на годину: на автомагістралі у Філадельфії Cybercab зіткнувся з легковим автомобілем.

Інші аварії сталися в Остіні, Лігаї у штаті Юта та Тампі. У двох випадках повідомляли про незначні травми: одну людину госпіталізували, ще одна госпіталізації не потребувала. Tesla закрила описи цих чотирьох випадків як конфіденційну комерційну інформацію, тому з відкритих даних неможливо встановити винуватця аварій або деталі роботи системи в момент зіткнень.

За даними Electrek, безпілотні поїздки Tesla відбуваються переважно в обмежених зонах на низькій швидкості та без виїзду на автомагістралі. У 43 доступних звітах Tesla про Robotaxi в базі ADS найвища швидкість перед аварією становила 29 миль на годину, а медіанна — 1 милю на годину.

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