W Stanach Zjednoczonych w bazie Krajowej Administracji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (NHTSA) odnotowano osiem wypadków z udziałem Tesla Cybercab w czasie krótszym niż dwa miesiące po rozpoczęciu publicznych przejazdów usługi w Austin. Jak informuje Electrek, cztery incydenty wydarzyły się podczas bezzałogowej pracy Robotaxi, a kolejne cztery — w obecności kierowcy testowego i przy włączonym systemie wspomagania kierowcy Tesli.

Incydenty podczas działania Robotaxi

Cztery wypadki Cybercab w trybie bezzałogowym miały miejsce w Austin w sierpniu i wrześniu. W jednym przypadku pojazd z prędkością do 5 mil na godzinę wjechał w dużą dziurę w nawierzchni wypełnioną wodą na parkingu.

W innych przypadkach Cybercab zatrzymał się przy wyjeździe z parkingu, gdy w jego prawy bok wjechał samochód cofający; w korku uderzył w niego od tyłu pickup; a w jeszcze jednym epizodzie pojazd przejechał przez podwyższoną betonową krawędź parkingu, chodnik i krawężnik z prędkością do 3 mil na godzinę. Serwis określa te incydenty jako nieznaczne: w dwóch z nich Cybercab nie był winny, a obrażeń nie odnotowano.

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Wypadki podczas testów

Kolejne cztery incydenty NHTSA wpisała do odrębnej bazy danych dla systemów wspomagania kierowcy poziomu 2, w tym Autopilot i Full Self-Driving Supervised. Wszystkie wydarzyły się we wrześniu 2026 roku. Najwyższa wskazana prędkość wynosiła 53 mile na godzinę: na autostradzie w Filadelfii Cybercab zderzył się z samochodem osobowym.

Pozostałe wypadki miały miejsce w Austin, Lehi w stanie Utah oraz Tampie. W dwóch przypadkach zgłoszono nieznaczne obrażenia: jedna osoba została hospitalizowana, a druga nie wymagała hospitalizacji. Tesla utajniła opisy tych czterech przypadków jako poufne informacje handlowe, dlatego na podstawie publicznie dostępnych danych nie można ustalić winnego wypadków ani szczegółów działania systemu w chwili zderzeń.

Według Electrek bezzałogowe przejazdy Tesli odbywają się głównie na ograniczonych obszarach, przy niskich prędkościach i bez wjazdu na autostrady. W 43 dostępnych raportach Tesli dotyczących Robotaxi w bazie ADS najwyższa prędkość przed wypadkiem wynosiła 29 mil na godzinę, a mediana — 1 milę na godzinę.

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