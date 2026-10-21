塔斯马尼亚将削减地方议会50个席位——澳大利亚ABC新闻

澳大利亚塔斯马尼亚州的地方议会选举正在举行，该州议员席位数量将减少50个，从263个减至213个。多名现任市长也决定不再竞选连任，因此地方政府预计将经历显著更新。截至周三，选民已交回超过23.5万张选票，约占总票数的55%，ABC新闻报道。

议会席位减少

在五个最大的市政区，议会席位数量将从12个减少至9个。所有其他议会将各设7个席位。超过430名候选人正在竞逐213个席位。

塔斯马尼亚地方政府协会主席米克·塔克预计，减少议员人数将有助于产生更投入工作的当选代表。即将离任的乔治敦市长格雷格·凯泽表示，规模较小的议会将不得不更具战略性地分配工作，因为议员可能会参与更多委员会和小组。

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选民关切与市长更替

竞选议题包括地方收费成本、道路维修、民选代表的工作、停车、自行车基础设施和空置商业场所。居民还提出了议会与体育俱乐部的合作、开发建设、土地分区以及人行道和路缘坡道无障碍通行等问题。

其中，克拉伦斯区板球俱乐部主席保罗·格雷格表示，使用袋鼠湾场地和设施的年费可能从7.3万澳元上涨至13.6万澳元。他认为，这可能危及俱乐部的生存能力。

即将离任的人员包括霍巴特市长安娜·雷诺兹，她已接受全球太阳能理事会的工作；以及休恩谷、乔治敦、拉特罗布、米安德谷、金伯勒、瓦拉塔-温亚德和西塔玛的市长。地方选举投票仅第二次实行强制性规定；未在规定期限内交回选票可能被处以最高41澳元的罚款。选票必须在10月27日星期二14:00前送达。

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