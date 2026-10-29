澳大利亚维多利亚州一家法院判处19岁的萨马拉·萨布拉八年监禁。她在沃东加附近的休姆高速公路上发生迎面相撞事故，导致16岁的莫莉·霍普金斯死亡。法院规定其最短服刑期为四年，并折抵其已被羁押的367天。

据澳大利亚广播公司新闻报道，萨布拉承认危险驾驶致人死亡，以及因疏忽行为造成他人受伤。判决由在沃东加开庭的维多利亚州郡法院作出。

高速公路上的迎面相撞

事故发生于2025年10月3日约00:52。根据法庭材料，当时18岁、持有学员驾驶许可的萨布拉驾驶一辆被盗的日产X-Trail。莫莉·霍普金斯坐在前排乘客座位上。

该车辆驶入对向车道，与另一辆汽车迎面相撞。霍普金斯当场死亡，另一辆车的23岁司机多处受伤，但伤势不危及生命。警方数分钟后抵达，发现萨布拉被困在驾驶座上，而车辆的发动机舱正在燃烧。

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法官克里斯蒂·布鲁克韦格表示，碰撞发生前约一分钟，这辆日产车的时速为145至170公里。她称，萨布拉的驾驶行为严重疏忽，并对其他道路使用者构成危险。法庭还获悉，她体内未检出酒精或毒品。

量刑情节

法官考虑了被判刑者的年龄、早期认罪，以及萨布拉写给死者家属的一封信；她在信中对所发生的事情表示悔意。与此同时，法官强调，萨布拉的道德责任程度非常高，尤其是因为事故发生时，她正因一起车辆盗窃案处于保释期间。

宣判期间，法庭宣读了莫莉·霍普金斯家人关于她死亡后果的陈述。女孩的父亲称，失去女儿是一生的痛苦；法官则指出，她的家人每天都能感受到她的缺席。

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