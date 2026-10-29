В австралийском штате Виктория суд приговорил 19-летнюю Самару Сабру к восьми годам лишения свободы за лобовое столкновение на автостраде Хьюм возле Водонги, в котором погибла 16-летняя Молли Хопкинс. Суд установил для нее минимальный срок заключения в четыре года и зачел 367 дней, уже проведенных под стражей.

Как сообщает ABC News, Сабра признала себя виновной в опасном вождении, повлекшем смерть, а также в причинении травм вследствие неосторожных действий. Приговор вынес County Court штата Виктория, заседавший в Водонге.

Лобовое столкновение на автостраде

Авария произошла примерно в 00:52 3 октября 2025 года. Согласно материалам суда, Сабра, которой тогда было 18 лет и которая имела ученическое водительское удостоверение, управляла украденным Nissan X-Trail. На переднем пассажирском сиденье находилась Молли Хопкинс.

Автомобиль выехал на полосу встречного движения и лоб в лоб столкнулся с другой машиной. Хопкинс погибла на месте, а 23-летний водитель другого автомобиля получил многочисленные травмы, не угрожавшие жизни. Полиция прибыла через несколько минут и обнаружила Сабру зажатой на водительском месте, в то время как моторный отсек автомобиля горел.

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Судья Кристи Бруквег отметила, что примерно за минуту до столкновения Nissan двигался со скоростью от 145 до 170 км/ч. По ее словам, вождение Сабры было грубо небрежным и создавало опасность для других участников движения. В суде также сообщили, что в ее организме не обнаружили алкоголя или наркотиков.

Обстоятельства приговора

Судья учла возраст осужденной, раннее признание вины и письмо семье погибшей, в котором Сабра выразила сожаление о случившемся. В то же время она подчеркнула, что уровень моральной ответственности Сабры был очень высоким, в частности потому, что на момент ДТП та находилась под залогом по делу о краже транспортного средства.

Во время оглашения приговора суд зачитал заявления семьи Молли Хопкинс о последствиях ее гибели. Отец девушки назвал потерю дочери болью на всю жизнь, а судья отметила, что семья ощущает ее отсутствие каждый день.

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