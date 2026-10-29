W australijskim stanie Wiktoria sąd skazał 19-letnią Samarę Sabrę na osiem lat więzienia za czołowe zderzenie na autostradzie Hume w pobliżu Wodongi, w którym zginęła 16-letnia Molly Hopkins. Sąd ustalił dla niej minimalny okres pozbawienia wolności na cztery lata oraz zaliczył 367 dni spędzonych już w areszcie.

Jak informuje ABC News, Sabra przyznała się do prowadzenia pojazdu, które doprowadziło do śmierci, a także do spowodowania obrażeń w wyniku nieostrożnego działania. Wyrok wydał County Court stanu Wiktoria, obradujący w Wodondze.

Czołowe zderzenie na autostradzie

Do wypadku doszło około godziny 00:52 3 października 2025 roku. Według materiałów sądowych Sabra, która miała wówczas 18 lat i posiadała uczniowskie prawo jazdy, prowadziła skradzionego Nissana X-Trail. Na przednim siedzeniu pasażera znajdowała się Molly Hopkins.

Samochód wjechał na pas ruchu przeciwnego i zderzył się czołowo z innym autem. Hopkins zginęła na miejscu, a 23-letni kierowca drugiego samochodu odniósł liczne obrażenia niezagrażające życiu. Policja przybyła w ciągu kilku minut i znalazła Sabrę zakleszczoną na miejscu kierowcy, podczas gdy komora silnika pojazdu płonęła.

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Sędzia Kristie Bruckweg stwierdziła, że około minutę przed zderzeniem Nissan jechał z prędkością od 145 do 170 km/h. Według niej sposób prowadzenia pojazdu przez Sabrę był rażąco niedbały i stwarzał zagrożenie dla innych uczestników ruchu. W sądzie poinformowano również, że w jej organizmie nie wykryto alkoholu ani narkotyków.

Okoliczności wyroku

Sędzia uwzględniła wiek skazanej, wczesne przyznanie się do winy oraz list do rodziny zmarłej, w którym Sabra wyraziła żal z powodu tego, co się stało. Jednocześnie podkreśliła, że poziom moralnej odpowiedzialności Sabry był bardzo wysoki, w szczególności dlatego, że w chwili wypadku była ona zwolniona za kaucją w sprawie kradzieży pojazdu.

Podczas ogłaszania wyroku sąd odczytał oświadczenia rodziny Molly Hopkins o skutkach jej śmierci. Ojciec dziewczyny nazwał utratę córki bólem na całe życie, a sędzia zaznaczyła, że rodzina odczuwa jej brak każdego dnia.

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