在印度尼西亚弗洛勒斯岛梁布阿洞穴开展研究的考古学家鉴定出一种新的已灭绝大型鸟类——Megapodius rokusi。该物种依据一块在距今19万至12万年的洞穴沉积层中发现的右足化石骨描述，Mongabay报道。

该属体型最大的代表

这一新物种属于塚雉科鸟类，它们是类似鸡的大型鸟类，如今生活在澳大拉西亚。它们在土壤中筑巢，并依靠环境热量而非自身的体温孵化鸟蛋。

研究人员估计M. rokusi的体重约为3.9千克。根据这篇科研论文的作者说法，它是已被描述的塚雉属中体型最大的代表。目前已知该属有12个现生物种。弗洛勒斯岛上仅生活着其中一种，即橙脚塚雉M. reinwardt，其体重为0.5至1.2千克。

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在华莱士区的发现

这一发现是首个被描述的来自印度尼西亚的塚雉化石，也是该类群首个来自华莱士区的化石代表。华莱士区是位于东南亚和澳大利亚之间、生物特征独特的地区。该研究的主要作者、卑尔根大学博物馆古生物学家汉内克·梅耶尔指出，人们对该地区鸟类的历史知之甚少。

该物种以印度尼西亚动物考古学家罗库斯·杜埃·阿韦的名字命名。阿韦研究过梁布阿洞穴出土的动物遗骸，并最先鉴定出后来被归为早期人类物种弗洛勒斯人Homo floresiensis的古人类遗骸。作者表示，M. rokusi成为首个以印度尼西亚科学家命名的塚雉物种。

由于这一描述仅基于一块足骨，研究人员尚未确定这种鸟是否能够飞行、何时灭绝，以及是否与现生橙脚塚雉共存。

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