Археологи, исследующие пещеру Лианг-Буа на индонезийском острове Флорес, идентифицировали новый вид вымершей крупной птицы — Megapodius rokusi. Его описали по окаменевшей кости правой стопы, найденной в слоях пещерных отложений возрастом от 190 до 120 тысяч лет, сообщает Mongabay.

Крупнейший представитель рода

Новый вид принадлежал к большеногам — крупным птицам, похожим на кур, которые сейчас обитают в Австралазии. Они устраивают гнезда в почве и инкубируют яйца благодаря теплу окружающей среды, а не теплу собственного тела.

Исследователи оценили массу M. rokusi примерно в 3,9 килограмма. По данным авторов научной работы, это крупнейший описанный представитель рода Megapodius. В настоящее время известно 12 современных видов этого рода. На Флоресе обитает лишь один из них — оранженогий большеног M. reinwardt, масса которого составляет от 0,5 до 1,2 килограмма.

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Открытие в Уоллесии

Находка стала первым описанным ископаемым большеногом из Индонезии и первым ископаемым представителем этой группы из Уоллесии — биологически отличающегося региона между Юго-Восточной Азией и Австралией. Ведущий автор исследования, палеонтолог Музея университета Бергена Ханнеке Мейер, отметила, что об истории птиц этого региона известно немного.

Вид назвали в честь индонезийского зооархеолога Рокуса Дуэ Аве, который исследовал останки животных из Лианг-Буа и первым идентифицировал останки гомининов, позднее отнесенные к раннему виду людей Homo floresiensis. По словам авторов, M. rokusi стал первым видом большеногов, названным в честь индонезийского ученого.

Поскольку описание основано лишь на одной кости стопы, исследователи пока не установили, могла ли эта птица летать, когда она вымерла и сосуществовала ли с современным оранженогим большеногом.

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