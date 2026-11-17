Archeolodzy badający jaskinię Liang Bua na indonezyjskiej wyspie Flores zidentyfikowali nowy gatunek wymarłego dużego ptaka — Megapodius rokusi. Opisano go na podstawie skamieniałej kości prawej stopy znalezionej w warstwach osadów jaskiniowych datowanych na okres od 190 do 120 tysięcy lat temu, informuje Mongabay.

Największy przedstawiciel rodzaju

Nowy gatunek należał do megapodów — dużych ptaków podobnych do kur, które obecnie żyją w Australazji. Budują one gniazda w ziemi i wysiadują jaja dzięki ciepłu otoczenia, a nie ciepłu własnego ciała.

Naukowcy oszacowali masę M. rokusi na około 3,9 kilograma. Według autorów pracy naukowej jest to największy opisany przedstawiciel rodzaju Megapodius. Obecnie znanych jest 12 współczesnych gatunków tego rodzaju. Na Flores żyje tylko jeden z nich — nogal rudonogi M. reinwardt, którego masa wynosi od 0,5 do 1,2 kilograma.

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Odkrycie w Wallacei

Znalezisko było pierwszym opisanym kopalnym megapodem z Indonezji oraz pierwszym kopalnym przedstawicielem tej grupy z Wallacei — biologicznie odrębnego regionu między Azją Południowo-Wschodnią a Australią. Główna autorka badania, paleontolożka z Muzeum Uniwersyteckiego w Bergen Hanneke Meijer, zaznaczyła, że niewiele wiadomo o historii ptaków tego regionu.

Gatunek nazwano na cześć indonezyjskiego zooarcheologa Rokusa Due Awe, który badał szczątki zwierząt z Liang Bua i jako pierwszy zidentyfikował szczątki homininów, później zaliczone do wczesnego gatunku ludzi Homo floresiensis. Według autorów M. rokusi stał się pierwszym gatunkiem megapodów nazwanym na cześć indonezyjskiego naukowca.

Ponieważ opis opiera się tylko na jednej kości stopy, badacze nie ustalili jeszcze, czy ptak ten mógł latać, kiedy wymarł ani czy współistniał ze współczesnym nogalem rudonogim.

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