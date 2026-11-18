英伟达表示，其持有的私营公司股份价值已达到655亿美元，而1月份该指标为220亿美元。增长由新投资以及对这家芯片制造商已投资公司的价值重估推动，TechCrunch报道。

九个月内的投资

英伟达在最近一个季度投资了160亿美元股权，在本财年前九个月投资了580亿美元。这些金额包括收购上市公司和私营公司的股份。作为比较，英伟达在2025年11月报告称，在该财年前九个月用于收购股份的支出为50亿美元。

2023年底，该公司表示，其企业投资旨在通过支持其认为能够改变市场的初创企业，帮助扩大人工智能生态系统。根据PitchBook的数据，英伟达在近三年内投资了近350家初创企业。其中包括Anthropic、OpenAI、Thinking Machines、Reflection、Lambda、Nscale和Crusoe。

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数据中心担保

英伟达还为数据中心建设提供融资。该公司报告称，其担保金额为1180亿美元，其中1050亿美元是为OpenAI在俄亥俄州建设数据中心、总价值5000亿美元的项目提供的担保。

克雷斯在季度电话会议上表示，英伟达将继续为实力雄厚的客户提供财务支持。与此同时，她指出，随着市场成熟以及更多资本来源出现，公司将仔细评估未来的投资、承诺和担保。接受TechCrunch采访的投资者预计，公司将对新投资采取更具选择性的方法，并减少对现有投资组合中公司的投资。

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