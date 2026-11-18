Nvidia сообщила, что стоимость ее долей в частных компаниях достигла $65,5 млрд, тогда как в январе этот показатель составлял $22 млрд. Рост обеспечили новые инвестиции и переоценка стоимости компаний, в которые производитель чипов уже вложил средства, сообщает TechCrunch.

Инвестиции за девять месяцев

За последний квартал Nvidia инвестировала в акционерный капитал $16 млрд, а за девять месяцев финансового года — $58 млрд. Эти суммы включают приобретение акций как публичных, так и частных компаний. Для сравнения, в ноябре 2025 года Nvidia отчитывалась о $5 млрд расходов на приобретение акций в течение первых девяти месяцев того финансового года.

В конце 2023 года компания заявляла, что ее корпоративные инвестиции должны способствовать расширению экосистемы искусственного интеллекта за счет поддержки стартапов, которые она считает способными изменить рынок. По данным PitchBook, за почти три года Nvidia инвестировала почти в 350 стартапов. Среди них — Anthropic, OpenAI, Thinking Machines, Reflection, Lambda, Nscale и Crusoe.

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Гарантии для дата-центров

Nvidia также финансирует строительство дата-центров. Компания сообщила о гарантиях на $118 млрд, из которых $105 млрд составляет обеспечение для проекта OpenAI по созданию дата-центра в Огайо общей стоимостью $500 млрд.

Во время квартального звонка Кресс заявила, что Nvidia и далее будет оказывать финансовую поддержку сильным клиентам. В то же время она отметила, что по мере зрелости рынка и появления дополнительных источников капитала компания будет тщательно оценивать будущие инвестиции, обязательства и гарантии. Инвесторы, с которыми общался TechCrunch, ожидают более избирательного подхода к новым вложениям и меньших инвестиций в компании из текущего портфеля.

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