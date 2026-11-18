Nvidia poinformowała, że wartość jej udziałów w prywatnych firmach osiągnęła 65,5 mld dolarów, podczas gdy w styczniu wynosiła 22 mld dolarów. Wzrost zapewniły nowe inwestycje oraz przeszacowanie wartości firm, w które producent chipów już zainwestował, informuje TechCrunch.

Inwestycje w ciągu dziewięciu miesięcy

W ostatnim kwartale Nvidia zainwestowała 16 mld dolarów w kapitał własny, a w ciągu dziewięciu miesięcy roku fiskalnego — 58 mld dolarów. Kwoty te obejmują nabycie akcji zarówno spółek publicznych, jak i prywatnych. Dla porównania, w listopadzie 2025 roku Nvidia informowała o 5 mld dolarów wydanych na nabycie akcji w pierwszych dziewięciu miesiącach tamtego roku fiskalnego.

Pod koniec 2023 roku firma oświadczyła, że jej inwestycje korporacyjne mają pomagać w rozbudowie ekosystemu sztucznej inteligencji poprzez wspieranie startupów, które jej zdaniem mogą zmienić rynek. Według PitchBook Nvidia przez niemal trzy lata zainwestowała w prawie 350 startupów. Wśród nich są Anthropic, OpenAI, Thinking Machines, Reflection, Lambda, Nscale i Crusoe.

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Gwarancje dla centrów danych

Nvidia finansuje również budowę centrów danych. Firma poinformowała o gwarancjach o wartości 118 mld dolarów, z których 105 mld dolarów stanowi zabezpieczenie projektu OpenAI dotyczącego budowy centrum danych w Ohio o łącznej wartości 500 mld dolarów.

Podczas rozmowy kwartalnej Kress powiedziała, że Nvidia będzie nadal zapewniać wsparcie finansowe silnym klientom. Jednocześnie zaznaczyła, że wraz z dojrzewaniem rynku i pojawianiem się dodatkowych źródeł kapitału firma będzie starannie oceniać przyszłe inwestycje, zobowiązania i gwarancje. Inwestorzy, z którymi rozmawiał TechCrunch, oczekują bardziej selektywnego podejścia do nowych inwestycji oraz mniejszych inwestycji w firmy z obecnego portfela.

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